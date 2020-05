Benji & Fede si salutano, preparandosi all’ultimo concerto all’Arena di Verona e raccontandosi ai fan con il libro “Naked”. Per altro Benji & Fede saranno ospiti di EPCC martedì 5 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Una grande ed esclusiva sorpresa nello show poiché in studio Benji & Fede si incontreranno, anche se solo “virtualmente”, con le compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto

Benji & Fede hanno ormai annunciato a tutt’Italia la decisione di interrompere il proprio sodalizio artistico. È tempo per Benjamin Mascolo e Federico Rossi di guardare avanti, di provare a ritrovarsi, al di fuori della dimensione del duo.

Il loro esordio discografico è avvenuto nel 2015, con l’album “20:05”. Un quinquennio che li ha visti costantemente sulla cresta dell’onda. Un arrivederci che si concretizzerà con il concerto all’Arena di Verona, inizialmente previsto il 3 maggio e rimandato a data da destinarsi, data l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA).

Benji & Fede hanno deciso di guardarsi dentro, comprendendo fosse giunta l’ora di qualcosa di differente. Grande delusione tra i fan, che avranno modo di scoprire qualcosa in più sul loro percorso e sulla decisione presa. Ciò sarà possibile grazie al libro in uscita il 5 maggio: “Naked”.

In un post Instagram i due hanno parlato a cuore aperto ai tanti appassionati della loro musica: “Gli amici ci chiedono ‘come fate a fare questa vita’. La realtà è che non avremmo potuto fare altro. Non puoi però vivere perennemente a duecento all’ora, restando la stessa persona. Abbiamo bisogno di ritrovarci, per riavere quella magia”.

Benji & Fede, un arrivederci necessario

Benji & Fede sono pronti a mettere da parte tutto ciò che è stata la loro vita in questi ultimi anni, provando a cambiare totalmente le regole del gioco. Una sfida intrigante e necessaria, come spiegato dai due in un’intervista a “Rockol”. L’unico focus delle loro giornate, dalla mattina alla sera, era il progetto Benji & Fede: “Vogliamo essere liberi di fare altro, di lavorare su noi e su altri stimoli”.

Il libro, “Naked”, è risultato fondamentale in questo processo. I due lo hanno sfruttato come una sorta di liberazione, uno sfogo. Al suo interno vi sono svariati temi, dall’amore al successo, dal dolore alla depressione. Un mix di vita privata e pubblica, che si mescolano costantemente: “Abbiamo voluto spiegare anche cosa il successo ti toglie. Cosa voglia dire gestire una tale responsabilità a vent’anni. Ci sono cose che nessuno sa. Neanche i nostri genitori”.

Due ragazzi che in questi anni hanno condiviso tutto, e che ora prendono strade diverse ma in maniera concorde, senza screzi. A dimostrarlo è il fatto che il libro si apra con due lettere. Parole che l’uno ha voluto dedicare all’altro.

Non resta altro che chiedersi cosa accadrà nelle carriere dei due, da questo punto in poi. L’idea generale è quella di proseguire il percorso di crescita, seppur individualmente. La sensazione è che i due si sentano particolarmente ispirati dall’idea di non avere più vincoli, contrattuali e creativi: “Abbiamo la possibilità di sperimentare, a livello musicale. Un nuovo tipo di libertà e sviluppo”.