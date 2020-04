La scaletta e gli ospiti di “Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno”, concerto evento di Laura Pausini per festeggiare i 20 anni di carriera

Un concerto evento al Teatro Antico di Taormina per festeggiare i 20 anni di carriera. Fu questa la scelta di Laura Pausini che decise così di organizzare una grande festa intitolata “Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno” in compagnia di tantissimi amici e ospiti. Il 18 maggio 2014 la cantautrice è salita sul palco accompagnata dalla Greatest Hits Orchestra e ha ripercorso l’intero percorso artistico. Dal debutto al Festival di Sanremo con la hit mondiale “La Solitudine” ai successi più recenti che l’hanno consacrata tra le cantanti più apprezzate in Italia e all’estero. Una carriera che le ha permesso finora di superare quota 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo conquistando ben 225 dischi di platino. Tra i riconoscimenti a livello mondiale ci sono un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.

La scaletta di “Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno”

Questa la scaletta di “Stasera Laura – Ho Creduto In Un Sogno”, concerto evento al Teatro Antico di Taormina:

Benvenuto Duetti con Paola Cortellesi: Non mi chiedermi e medley Il gatto puzzolone/Il topo Zorro/Katalicammello Se non te con Paola Cortellesi Strani amori Avrai con Claudio Baglioni Primavera in anticipo (It Is My Song)/Primavera anticipada (It Is My Song) con Marco Mengoni Tra te e il mare Con la musica alla radio con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap Come se non fosse stato mai amore Io canto con Fiorella Mannoia Invece no Mi rubi l’anima con Raf Le cose che vivi con Elisa, Lorena, Ottavia (amiche) Vivimi con Biagio Antonacci Felicità con Lucio Dalla (duetto virtuale) Finale con Pippo Baudo La solitudine Se fue

Gli ospiti della serata

Come si evince dalla scaletta sono stati tantissimi gli ospiti della memorabile serata (qui invece i duetti più celebri della cantante). Laura Pausini ha duettato con Paola Cortellesi, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Paola Turci. Alla lista non poteva mancare l’amico e collega Biagio Antonacci, autore di alcune delle canzoni più famose di Laura Pausini. I due hanno duettato in “Vivimi”, mentre per “Le Cose Che Vivi”, la cantautrice ha scelto di far salire sul palco le sue amiche di vecchia data Elisa, Lorena e Ottavia. Travolgente l’esibizione corale con Malika Ayane al violoncello, Noemi al pianoforte, Emma, Paola Turci e L’Aura alla chitarra, Syria alla consolle e La Pina rap per la canzone “Con la musica alla radio”. Prima di eseguire “La solitudine” e “Se fue”, anche un omaggio di Laura Pausini a Lucio Dalla con duetto virtuale da brividi sulle notte di “Felicità”. Presente anche Pippo Baudo che ha introdotto e chiuso la grande serata di musica.