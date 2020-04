Francesco Gabbani, "Viceversa" conquista il disco di platino

Francesco Gabbani conquista il disco di platino per la canzone “Viceversa”, presentata al Festival di Sanremo 2020. Grazie ai 20 milioni di streaming e alle oltre 34 milioni di views su youtube, la canzone è tra le più ascoltate del 2020 e conferma la capacità del cantautore di saper costruire una hit. Il testo è stato scritto dallo stesso Francesco Gabbani con la collaborazione di Pacifico e l’arrangiamento degli archi curato da Matthew Sheeran. Si tratta della title track dell’album del cantautore toscano pubblicato il 14 febbraio. Una bella soddisfazione per Gabbani che aveva conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo dietro Diodato con “Fai Rumore”. “Viceversa” è un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. La conquista del disco di platino è stata annunciata da Francesco Gabbani con un messaggio sui social e una foto in cui indossa una maglietta con scritto: “Platino Grazie”. Questa la didascalia presente “Come sempre è tutto merito vostro, e io non posso fare altro che dirvi ancora una volta GRAZIE”.

L’album “Viceversa” e la presentazione in casa

A tre anni da “Magellano” Francesco Gabbani ha pubblicato l’album “Viceversa” sulle piattaforme, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Si tratta di un tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. Per presentare il nuovo album ha scelto di esibirsi a casa il 10 marzo in diretta Instagram. Una scelta dettata dallo stop imposto per l’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). A tal proposito Francesco Gabbani ha scritto: “La mia grande speranza è che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima. Ho letto che, nella lingua cinese, la parola crisi è composta da due ideogrammi, il primo “wei” che significa problema, e il secondo “ji” che significa opportunità”.

La tracklist di “Viceversa”

L’album “Viceversa” lascia ampio spazio all’interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione. Un percorso intenso, un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. Sono nove le canzoni che compongono l’album, scritto quasi esclusivamente da Francesco Gabbani: “Lì ho collaborato a livello di testi, qui ho scelto di andare da solo per quanto nel finale mi ha dato una mano Gino Pacifico: ma è molto farina del mio sacco”, ha dichiarato a Sky Tg24. Questa la tracklist di “Viceversa”: