Francesco Gabbani, un concerto in diretta Instagram: la data

Martedì 10 marzo ore 16. L’orario è decisamente particolare per un concerto, la location ancora di più. Perché Francesco Gabbani ha deciso di esibirsi da casa in diretta Instagram per presentare il suo ultimo album. Una scelta dettata dallo stop imposto dalle misure del governo agli eventi di lancio del disco. «Nel rispetto delle norme che ci vengono date e che invito tutti a rispettare per poter superare questa emergenza sanitaria, dobbiamo obbligarci alla distanza l'uno dall’altro – ha spiegato Gabbani – ho pensato di fare un live casalingo martedì in diretta su Instagram, per sentirvi più vicini dopo la cancellazione di tutti i miei impegni dei giorni scorsi e prossimi, ed esprimere ancora una volta il concetto del Viceversa. La mia grande speranza è che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima. Ho letto che, nella lingua cinese, la parola crisi è composta da due ideogrammi, il primo “wei” che significa problema, e il secondo “ji” che significa opportunità». Lo stesso Gabbani era finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi in quanto, nel corso di un firmacopie a Bari, si era, come prevedibile, scatenata una vera e propria ressa: non il massimo in tempo di coronavirus.

Il nuovo album “Viceversa”

Il nuovo album del cantautore toscano “Viceversa” è uscito lo scorso 14 febbraio, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha visto classificarsi al secondo posto. Un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo: è questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo lavoro, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno di noi. Nel nuovo lavoro, il cantautore e polistrumentista toscano lascia ampio spazio all’interpretazione soggettiva di chi ascolta. Ogni brano diventa così l’occasione per mettersi in discussione e decifrare il proprio equilibrio all’interno della società: “Chi sono io? Come mi vedono gli altri?”. Ecco quindi che questi interrogativi diventano un percorso, ma non certo a senso unico, bensì di andata e di ritorno: un’osservazione che prima è interiore, poi si rivolge verso la collettività. O viceversa. L’album si compone di nove tracce inedite, tra le quali il brano di Sanremo 2020 che l’artista ha scritto con Pacifico. È disponibile sulle piattaforme digitali, in vinile e in due differenti formati CD: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Questa la tracklist completa di “Viceversa”:

Einstein Il sudore ci appiccica Viceversa Cinesi Shambola Duemiladiciannove E’ un’altra cosa Bomba Pacifista Cancellami

Il concerto all’Arena di Verona

A parte l’improvvisato live casalingo, l’unico concerto in programma per Francesco Gabbani al momento è quello all’Arena di Verona del prossimo 8 ottobre. Già partite le prevendite sul sito del circuito Ticketone, mentre nei punti vendita convenzionati si partirà il 16 febbraio. Obiettivo tentare il sold out: i prezzi sono di 34,50 euro per la Gradinata libera, 46 euro per la Gradinata numerata, 57,50 euro per la Poltronissima 3, 63,25 euro per la Poltronissima 2, mentre la Poltronissima 1 è già andata esaurita.