Uscirà venerdì 24 aprile l’attesissimo “Wasted on You”, il singolo che segna il ritorno in pista degli Evanescence. La band guidata da Amy Lee ha annunciato che il brano, il primo tratto dal nuovo album “The Bitter Truth” che uscirà entro l’anno, sarà disponibile da venerdì 24 aprile. «Vi abbiamo promesso un nuovo album nel 2020 e non lasceremo che nulla ci fermi – hanno scritto sui loro canali social gli Evanescence – siamo orgogliosi di iniziare a condividere il nostro nuovo album “The Bitter Truth” un pezzo alla volta, partendo dalla prima canzone “Wasted on You”». In arrivo, però, c’è anche una sorpresissima per alcuni fortunati fan. «Sceglieremo 50 persone che avranno aggiunto il brano in pre-save per ascoltare il brano in anteprima durante una call su Zoom insieme a Amy Lee questo giovedì». Per partecipare al contest, quindi, basterà pre salvare il brano su una delle piattaforme dedicate, Spotify, Deezer o Apple Music.

Sale l’attesa per il nuovo album

Amy Lee aveva confermato già l’estate scorsa ad alcune emittenti americane l’intenzione del gruppo di uscire con un nuovo album nel 2020. Ma allora, come oggi, non si conoscono molti dettagli in merito al presunto successore di “Synthesis”, datato 2017. “The Bitter Truth” sarà dunque il quinto album del gruppo in una carriera ormai prossima al quarto di secolo. Già perché gli Evanescence nascono a Little Rock nel 1995, ma il successo globale arriva solo nel 2003, quando il loro disco di esordio “Fallen” fa boom grazie al successone “Bring Me To Life”. Un successo clamoroso, numero 1 nelle classifiche di mezzo mondo in quell’anno e che valse pure un Grammy alla band per la miglior performance hard rock dell’anno. Anche il secondo singolo estratto dall’album, “Going Under”, riscosse un ottimo successo, seppur non a clamorosi livelli del precedente. Quell’album ha venduto circa 17 milioni di copie ed è rimasto un picco ineguagliato nella carriera del gruppo.

Il “World Collide Tour” rinviato all'autunno

Gli Evanescence erano pronti a lanciare il loro ritorno con un tour europeo insieme ai Within Temptation che sarebbe dovuto partire a inizio aprile. E invece l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) ha costretto anche la band americana a rischedulare tutte le date spostandole ad autunno, compresa quella al Mediolanum Forum di Milano, prevista per il 29 settembre. Restano validi i biglietti acquistati per la data originaria del 14 aprile, mentre per chi non li ha ancora la prevendita prosegue sul circuito Ticketone: il biglietto ordinario va dai 57,50 euro del 2° anello numerato agli 80,50 del 1° anello Tribuna Gold numerata e Tribuna Parterre Anello A, ma sono disponibili anche il Vip Pass (205 euro) e la formula biglietto+t-shirt dei Within Temptation, che con 35 euro in più aggiunge al prezzo base la maglietta della band di supporto. Il nuovo “Worlds Collide Tour” partirà, salvo ulteriori modifiche, il 2 settembre da Glasgow per concludersi un mese dopo, l’1 ottobre, in quel di Madrid.