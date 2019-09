Evanescence in concerto, data unica a Milano nel 2020

Dopo il grande successo del concerto all’Arena di Verona, gli Evanescence hanno annunciato la loro nuova data italiana, che arriverà nel 2020. Amy Lee e compagni si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 14 aprile insieme ai Within Temptation. «Abbiamo notizie entusiasmanti… Ad aprile faremo squadra con gli Evanescence per offrirvi un tour condiviso davvero speciale! Sarà un tour da non perdere. È stato davvero un grande incontro quello con Amy e il resto della band. Penso che abbiamo molto in comune, ma soprattutto, sono sicura che condividiamo la stessa passione e lo stesso fuoco per ciò che amiamo fare di più. Non vedo davvero l’ora di andare in tour in Europa insieme per renderlo memorabile!», queste le parole di Sharon Den Adel, leader dei Within Temptation. Gli Evanescence presenteranno il nuovo album in uscita ad anno nuovo. «Siamo davvero entusiasti di unire le forze con i Within Temptation per quello che so che sarà un tour epico ad aprile. C’erano persone che ci chiedevano di fare qualcosa insieme da molto tempo. Non vedo l’ora di ascoltare la splendida voce di Sharon ogni sera», fa eco la Lee. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne a partire da venerdì 20 settembre.

Il “Worlds Collide Tour”

Evanescence e Within Temptation, leggendaria band dell’hard rock melodico, condivideranno il palco nel “World Collide Tour”, che porterà le due band in giro per l’Europa durante tutto il mese di aprile 2020. Di seguito tutte le date del tour:

Sabato 4 aprile – Bruxelles, Palais 12

Domenica 5 aprile – Parigi, Accorhotels Arena

Martedì 7 aprile – Londra, The O2

Giovedì 9 aprile – Berlino, Velodrom

Sabato 11 aprile – Francoforte, Festhalle

Domenica 12 aprile – Zurigo, Hallenstadion

Martedì 14 aprile – Milano, Mediolanum Forum

Mercoledì 15 aprile – Monaco di Baviera, Zenith

Venerdì 17 aprile – Amburgo, Sporthalle

Sabato 18 aprile – Lipsia, Arena Leipzig

Lunedì 20 aprile – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Martedì 21 aprile – Amsterdam, Ziggo Domme

Nuovo album in arrivo per gli Evanescence?

Amy Lee aveva confermato qualche mese fa ad alcune emittenti americane l’intenzione del gruppo di uscire con un nuovo album nel 2020. Di certo ancora non si conoscono dettagli in merito al presunto successore di “Synthesis”, datato 2017, ma è ovvio che l’annuncio del nuovo tour lascia pensare che la fine dell’inverno possa essere una collocazione ipotetica sensata per la nuova uscita della band gothic rock. Sarebbe appena il quinto album del gruppo in una carriera ormai prossima al quarto di secolo. Sì, perché gli Evanescence nascono a Little Rock nel 1995, ma il successo globale arriva solo nel 2003, quando il loro disco di esordio “Fallen” fa boom grazie al successone “Bring Me To Life”. Un successo clamoroso, numero 1 nelle classifiche di mezzo mondo in quell’anno e che valse pure un Grammy alla band per la miglior performance hard rock dell’anno. Anche il secondo singolo estratto dall’album, “Going Under”, riscosse un ottimo successo, seppur non a clamorosi livelli del precedente. L’album ha venduto circa 17 milioni di copie ed è rimasto un picco ineguagliato nella carriera del gruppo.