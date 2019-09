Evanescence in concerto all’Arena di Verona: info e scaletta

Unica data italiana per la band di Amy Lee, in attesa di un nuovo album

Unica data italiana del tour attuale per gli Evanescence, che lunedì 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona. Un evento molto particolare, che combinerà le atmosfere oscure della band americana con una location che si presta splendidamente alla loro arte. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne, ma non per tutti i settori: esauriti Poltronissima Silver numerata e Poltrona numerata, restano tagliandi in Gradinata non numerata (40,25 euro), Gradinata numerata (50,60 euro), Poltronissima numerata (92 euro) e Poltronissima Gold Numerata (138 euro). Ad aprire il concerto, alle ore 21, saranno i Veridia, gruppo rock cristiano statunitense che dal 2014 combina sonorità alternative rock a un sound più pop. Nella band, la vocalità e l’energia di Deena Jakoub incontrano le vibrazioni della chitarra di Brandon Brown e la batteria di Kyle Levy, creando uno spettacolo unico.

Il tour estivo degli Evanescence

Dopo il “Synthesis Live Tour”, uno show in acustico senza precedenti, accompagnato da una grande orchestra con cui la band ha girato il mondo in 82 date, gli Evanescence tornano al punto di partenza riabbracciando il gothic-rock. Quella di Verona, come anticipato, sarà l’unica data italiana della band per questa estate, un ritorno ad un anno e mezzo di distanza dal soldout del marzo 2018 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il loro tour europeo, comunque, andrà avanti fino alla fine del mese di settembre. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Mercoledì 4 settembre – Pilsen, Depo 2015

Giovedì 5 settembre – Brno, Vystaviste

Sabato 7 settembre – Trnava, Areal Slavie

Domenica 8 settembre – Budapest, Budapest Arena

Mercoledì 11 settembre – Sofia, Arena Armeec

Venerdì 13 settembre – Istanbul, Volkswagen Arena

Domenica 15 settembre – Bucarest, Arenele Romane Theatre

Mercoledì 18 settembre – Minsk, Sports Palace

Venerdì 20 settembre – Kiev, Stereo Plaza

Domenica 22 settembre – Voronezh, Grad Grand Hall

Martedì 24 settembre – Mosca, Crocus City Hall

Giovedì 26 settembre – San Pietrbourgo, A2 Green Concert

La probabile scaletta

Gli alfieri del dark rock hanno alle spalle solo quattro album in oltre vent’anni di carriera, l’ultimo è stato “Synthesis” uscito nel 2017. Per questo il live dell’Arena di Verona coprirà tutti i successi tirati fuori nel corso degli anni. In cantiere, però, c’è già un nuovo disco, come confermava qualche mese fa la frontman del gruppo Amy Lee. «Per noi questo è una specie di anno creativo – ha spiegato la cantante, pianista e compositrice in una intervista ad una emittente americana – suoneremo a qualche festival e faremo qualche concerto per conto nostro: solo qualche cosa, niente di troppo impegnativo. Poi, nel frattempo, ci ritroveremo per iniziare il processo di scrittura del nuovo disco. Speriamo [di pubblicare il nuovo disco] l'anno prossimo». Di seguito, per farsi un’idea di quella che sarà la scaletta veronese, l’elenco delle canzoni eseguite nel corso del concerto dello scorso 18 luglio a Cadott, negli Stati Uniti: