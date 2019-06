Tre mesi di musica ed eventi, con cinque titoli d’opera e 51 alzate di sipario. È il programma dell'Arena di Verona Opera Festival 2019, partito il 21 giugno. Sul palco si alterneranno 80 solisti da tutto il mondo, ed è già stata osptitata l'ultima Traviata di Franco Zeffirelli, scomparso il 15 giugno.

Le opere

Tra gli interpreti più attesi ci sono Anna Netrebko, Plácido Domingo, Lisette Oropesa, Leo Nucci, Vittorio Grigolo, Aleksandra Kurzak, Yusif Eyvazov, Saioa Hernández, Erwin Schrott, Hui He, Dmitry Beloselskiy, Tamara Wilson, Luca Salsi, Maria José Siri, Pavel Petrov, Amartuvshin Enkhbat. Daranno voce a La Traviata, Aida, Il Trovatore, Carmen, Tosca. In programma anche uno spettacolo con Giuseppe Picone, étoile internazionale e direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, nonchè coreografo dell’ultima Traviata di Franco Zeffirelli. Vista l'occasione, si esibirà eccezionalmente nella recita del primo agosto, che vedrà come protagonisti maschili Plácido Domingo e Vittorio Grigolo. Daniel Oren, Direttore Musicale del Festival 2019, dirigerà anche Tosca, Carmen, La Traviata (assieme ad Andrea Battistoni e Marco Armiliato) e Aida (con Francesco Ivan Ciampa). Il Trovatore, con allestimento di Zeffirelli, è invece affidato a Piergiorgio Morandi. Dopo le tre recite con Anna Netrebko, ci sarà la voce italiana di Anna Pirozzi. Protagonista maschile è Yusif Eyvazov, tenore azerbaigiano. Un cast che fotografa la diffusione globale dell’opera lirica, ormai non più solo appannaggio della cultura occidentale.

Le voci femminili

Il debutto del 21 giugno, con il nuovo allestimento firmato da Zeffirelli de La Traviata verdiana, ha visto sul palcoscenico il soprano polacco Aleksandra Kurzak, l’americana Lisette Oropesa, la croata Lana Kos, molto legata al palco areniano dove debuttò nel 2011,la russa Irina Lungu. Per il trucco della nuova Traviata, il team creativo si avvale di un’importante collaborazione: i look dei personaggi principali sono stati creati dal make-up designer Michele Magnani, Global Senior Artist di M∙A∙C Cosmetics. Carmen vedrà in scena l'uzbeka Ksenia Dudnikova e la giovane e talentuosa spagnola Ruth Iniesta. Il 22 giugno ha esordito l'Aida di Verdi, ideata dal regista Gianfranco de Bosio nel 1982. Sul palco Anna Pirozzi, la statunitense Tamara Wilson, la spagnola Saioa Hernandez, la cinese Hui He (che si alternerà con la Hernandez anche in Tosca) e la georgiana Svetlana Kasyan. Prima ballerina l’étoile Petra Conti, Principal Dancer del Los Angeles Ballet.

Gli interpreti maschili

Tra i cantanti non mancano certo presenze importanti sia in termini di voci sia sotto il profilo scenico e attoriale, dal giovane bielorusso Pavel Petrov, Alfredo della première de La Traviata, Vittorio Grigolo, il tenore americano Stephen Costello. Per l’edizione storica di Aida entreranno nell'Arena Murat Karahan, Alberto Gazale e Erwin Schrott in Carmen, Luca Salsi ne Il Trovatore e il baritono Leo Nucci. Un cast adatto a soddisfare le aspettative dei melomani e ad incuriosire il nuovo pubblico dell’Opera a cui Arena è stata destinata per vocazione sin dalla prima rappresentazione d’opera il 10 agosto 1913.

Gli eventi speciali

Il calendario prevede tre eventi speciali. Plácido Domingo 50 Arena Anniversary Night celebra il mezzo secolo dal debutto nell'Arena del tenore, una leggenda del panorama operistico internazionale. Roberto Bolle and Friends torna per due date all’insegna della danza. Il terzo evento sarà l'appuntamento con la musica sinfonica dei Carmina Burana di Carl Orff diretto dal Maestro Ezio Bosso, per la prima volta all'Arena.