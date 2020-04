One Direction, annunciata la reunion

Reunion in arrivo? Stando a quanto emerso dall’intervista pubblicata dal magazine The Sun , il gruppo sarebbe al lavoro per un grande ritorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla notizia che sta facendo il giro del mondo.



di Matteo Rossini

Reunion in vista? Stando a quanto emerso dal magazine The Sun, la boy band più celebre dell’ultimo decennio starebbe preparando un grande comeback per festeggiare dieci anni dal debutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull’indiscrezione che sta facendo il giro del mondo. One Direction: il successo della boy band Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson (qui potete trovare le loro foto di oggi) potrebbero tornare insieme su un palco. Il magazine The Sun ha lanciato una notizia che ha subito conquistato i principali media internazionali. È il 2010 quando cinque ragazzi salgono sul palco di X Factor UK, il resto è storia. La boy band diventa uno dei fenomeni musicali più celebri dell’ultimo decennio vendendo milioni di copie e scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta. Il disco di esordio “Up All Night” riscuote immediatamente un grandissimo successo conquistando tre dischi di platino nel Regno Unito e due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver superato rispettivamente un milione e due milioni di copie vendute. Negli anni successivi i cinque ragazzi confermano il loro talento collezionando importanti traguardi, tra i loro brani più famosi troviamo "Little Things”, "Best Song Ever”, "Story of My Life" e "Steal My Girl”. Nel 2015 Zayn Malik annuncia la decisione di volersi concentrare sulla carriera da solista, il gruppo rimane quindi formato da Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson che pubblicano l’ultimo disco insieme prima della lunga pausa.

One Direction: reunion in arrivo?

Il magazine The Sun ha intervistato Liam Payne in merito alla possibilità di un ritorno e stando a quanto emerso, le probabilità sarebbero davvero alte, queste le parole della voce di “Strip That Down”: “A breve sarà il decimo anniversario, così nelle ultime settimane abbiamo parlato molto, è stato davvero bello”.

In seguito il cantante ha aggiunto: “Ascoltare le voci di persone e scoprire vecchio materiale e cose diverse che non vedevamo da molto tempo è stato interessante. Al momento non so cosa mi è consentito dire”.

Infine Liam Payne ha concluso: “Ci sono così tante cose sulle quali stiamo lavorando, ma più di ogni altra cosa, è stato davvero belli ritrovarci tutti insieme”.

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.