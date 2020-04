Nick Cave, come tantissimi altri artisti, si è visto costretto a rinviare il tour europeo alla primavera del 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Il cantautore australiano avrebbe dovuto esibirsi in Italia con due show il prossimo 9 giugno a Milano e l’11 giugno a Roma, entrambi i concerti sono stati posticipati al prossimo anno: i live italiani andranno in scena il 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutte le info utili per chi ha già acquistato il biglietti e per chi vorrà farlo.

Nick Cave a Milano e Roma: concerti spostati a maggio 2021

Nick Cave e la sua band erano attesissimi in Italia per gli show di presentazione del nuovo album “Ghosteen”, pubblicato lo scorso ottobre. Il tour 2020 in Europa e nel Regno Unito sarebbe dovuto partire da Lisbona nell’aprile 2020 per poi far tappa in 19 paesi con oltre 30 show in calendario, ma l’emergenza sanitaria mondiale causata dal Coronavirus ha imposto il rinvio dell’intera tournée alla primavera del prossimo anno. Per ascoltare Nick Cave and The Bad Seeds live in Italia dovremo aspettare maggio 2021: i concerti di Milano e Roma, inizialmente in programma rispettivamente il 9 e l’11 giugno 2020, sono stati posticipati al 20 maggio 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 31 maggio 2021 al Palazzo dello Sport di Roma. La data romana ha subito un cambio location: lo spettacolo non andrà più in scena alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, ma i biglietti già acquistati per questo evento resteranno validi per accedere al Palazzo dello Sport. Anche i biglietti acquistati per la data di Milano del 9 giugno 2020 rimangono validi per il concerto al Mediolanum Forum del 20 maggio 2021. Per chi è ancora sprovvisto del ticket, invece, l’apertura delle vendite per le nuove date è prevista su circuito Ticketone a partire dalle ore 10 di venerdì 10 aprile.

L’ultimo album di Nick Cave and The Bad Seeds: “Ghosteen”

L’ultimo progetto discografico di Nick Cave & The Bad Seeds, intitolato “Ghosteen”, è stato pubblicato il 4 ottobre 2019 in formato digitale e lo scorso 8 novembre sui supporti fisici (in formato CD e vinile). Si tratta del diciassettesimo album in studio di Nick Cave and The Bad Seeds, un doppio disco che chiude la trilogia iniziata nel 2013 con “Push the Sky Away” e continuata nel 2016 con “Skeleton Tree”. Le registrazioni di “Ghosteen” sono state realizzate tra il 2018 e il 2019 in varie località degli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. Il disco è la catarsi di un periodo molto buio che il cantautore ha attraversato dopo la morte del figlio Arthur avvenuta nel 2016. Un album che affronta i temi della perdita, dell’amore, dell’empatia e della fede. Le canzoni di “Ghosteen” sono minimaliste, con poco più che synth e pianoforte ad accompagnare la voce di Nick Cave. Il tour di presentazione dell’album in Europa e nel Regno Unito è stato posticipato alla primavera 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.