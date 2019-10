Nick Cave in concerto: nel 2020 in Italia a Milano e Roma

Nick Cave tornerà in Italia per due imperdibili concerti con i suoi Bad Seeds. Gli appuntamenti rientrano nel tour europeo in programma per la prossima primavera; le date da segnare in calendario sono martedì 9 giugno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e giovedì 11 giugno alla Cavea - Auditorium Parco della Musica di Roma. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati ai prossimi show italiani del cantautore australiano.

Nick Cave and The Bad Seeds, i concerti 2020 a Milano e Roma: info e biglietti

Con un nuovo album di freschissima pubblicazione, “Ghosteen”, Nick Cave e i suoi Bad Seeds sono pronti a far cantare di nuovo l’affezionatissima schiera di fan. Il cantautore australiano ha annunciato le date del prossimo tour in Europa e nel Regno Unito, che prenderà il via da Lisbona nell’aprile 2020 per poi far tappa in 19 paesi con 32 show già in calendario. Tra i concerti confermati ci sono anche due appuntamenti italiani: martedì 9 giugno Nick Cave si esibirà al Mediolanum Forum di Assago (Milano), mentre giovedì 11 giugno porterà la sua musica alla Cavea - Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti saranno disponibili in presale esclusiva Virgin Radio dalle ore 10:00 di martedì 22 ottobre fino alle ore 23:59 di giovedì 24 ottobre, mentre le vendite generali partiranno dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Nick Cave è considerato tra i migliori performer live al mondo; tornerà in Italia per due imperdibili concerti nel 2020, a due anni di distanza dalla sua ultima esibizione nella Penisola.

Nick Cave and The Bad Seeds: il nuovo album “Ghosteen”

Il 4 ottobre 2019 è uscito “Ghosteen”, il diciassettesimo album in studio di Nick Cave and The Bad Seeds. Il nuovo progetto discografico è stato pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali, mentre per la release fisica (in formato CD e vinile) si dovrà aspettare l’8 novembre. “Ghosteen” è un doppio album che chiude la trilogia iniziata nel 2013 con “Push the Sky Away” e continuata nel 2016 con “Skeleton Tree”. Il disco è stato registrato tra il 2018 e il 2019 in varie località degli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. Si tratta di un album minimalista, con poco più che synth e pianoforte ad accompagnare la voce di Nick Cave. “Ghosteen” è nato in un periodo delicatissimo per il cantautore, dopo la morte del figlio Arthur avvenuta nel 2016. I testi delle canzoni hanno a che fare con temi di perdita, amore, empatia e fede. Il tour di presentazione dell’album arriverà in Europa e UK nella primavera del 2020, con due tappe in Italia in programma a Milano (9 giugno) e Roma (11 giugno). Di seguito la tracklist completa di “Ghosteen”:

CD 1 – Part One

Spinning Song Bright Horses Waiting for You Night Raid Sun Forest Galleon Ship Ghosteen Speaks Leviathan

CD 2 - Part Two