Nick Cave & The Bad Seeds, il nuovo album è "Ghosteen"

Arriva solo in streaming e download digitale l’album “Ghosteen”, diciassettesimo lavoro di Nick Cave & The Bad Seeds

Il 4 ottobre 2019 esce “Ghosteen”, diciassettesimo album in studio di Nick Cave & The Bad Seeds. Il nuovo progetto discografico arriva prima in streaming e download digitale e poi uscirà fisicamente l’8 novembre. Si tratta di un doppio album che chiude la trilogia iniziata nel 2013 con “Push the Sky Away” e continuata nel 2016 con “Skeleton Tree”. “Ghosteen” è stato registrato tra il 2018 e il 2019 in varie località degli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania. Già a gennaio Nick Cave aveva annunciato che l’album era quasi concluso, infatti successivamente lo stesso cantautore si è occupato del mixaggio insieme a Warren Ellis, Lance Powell e Andrew Dominik ai Conway Recording Studios di Los Angeles, in California.

“Ghosteen”, la tracklist e la genesi

“Ghosteen” è un doppio album composto da 11 tracce, una di queste è un pezzo parlato. Nel primo album sono presenti otto canzoni descritte da Nick Cave come “i bambini”, mentre nel secondo album ci sono due brani e una traccia composta appunto da parole senza musica. Secondo Nick Cave si tratta dei “genitori” che hanno dato poi vita alle altre otto tracce. In linea generale il cantautore ha parlato dell’album come “uno spirito migrante”. Questa la tracklist:

CD 1 – Part One

Spinning Song Bright Horses Waiting for You Night Raid Sun Forest Galleon Ship Ghosteen Speaks Leviathan

CD 2 - Part Two

Ghosteen Fireflies Hollywood

“Ghosteen” è stato descritto come un album ambient e il più minimalista di Nick Cave & The Bad Seeds con poco più che synth e piano che accompagnano la voce del cantautore. Lo stesso artista ha iniziato a scrivere le canzoni nel febbraio 2017 dopo aver deliberatamente sospeso la sua attività. Nick Cave ha parlato di un nuovo tipo di fiducia lirica per la stesura di questo album. I testi sono storie di fantasia che contengono temi di amore, perdita e partenza. Per l’uscita di “Ghosteen” si è puntato ad una promozione decisamente inedita. Il disco esce in streaming il 4 ottobre e, secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Nick Cave, è stato presentato in anteprima alle 23 del 3 ottobre via YouTube e durante una serie di eventi realizzati in alcuni negozi di dischi in tutto il mondo. In Italia sono stati coinvolti il Serendeepity di Milano, il Semm Music Store di Bologna e la Fonoteca di Napoli. La versione fisica dell’album in CD e vinile uscirà invece l’8 novembre.

L’annuncio dell’album e le parole di Nick Cave

Il diciassettesimo album di Nick Cave e dei Bad Seeds è stato casualmente annunciato come risposta ad una domanda online di un fan sul sito Red Hand Files di Cave. Il cantautore aveva iniziato la conversazione con la frase "Puoi chiedermi qualsiasi cosa" e successivamente ha risposto a dozzine di domande dei fan, dal banale al metafisico. Il suo tour più recente è stato effettivamente l’incarnazione dal vivo di quanto successo sul suo sito. Incontri basati su domande e risposte del pubblico, condotti senza un moderatore. L’album “Ghosteen” nasce in un periodo particolare per Nick Cave dopo la morte del figlio Arthur avvenuta nel 2016. L’evento lo ha portato a "vedere le persone in un modo diverso", dandogli "un sentimento profondo verso le altre persone e una comprensione assoluta della loro sofferenza".