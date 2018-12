"Distant Sky", il trailer del concert film di Nick Cave

I fan di Nick Cave & The Bad Seeds possono finalmente pregustare le prime immagini di "Distant Sky", il concert film dedicato al tour che lo scorso anno ha portato la band in giro per l'Europa. Il 12 aprile la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche, anche se solo per una notte.

La notte di Nick Cave & The Bad Seeds

"Distant Sky" è il racconto del concerto che Nick Cave & The Bad Seeds hanno tenuto alla Royal Arena di Copenhagen nell'ottobre 2017, conclusione di un lungo tour iniziato in Australia e terminato in Europa. In quell'occasione, la band si esibì anche a Roma e Milano. Nella performance hanno portato sul palco i brani di "Skeleton Tree" - l'album inciso dopo morte del figlio di Cave - insieme ad alcuni grandi classici tratti dal repertorio trentennale della band. Tra le chicche del film c'è anche la comparsa a sorpresa della soprano danese Ele Torp, che si unì al gruppo sul palco regalando un'interpretazione unica del brano "Distant Sky", canzone che dà il titolo al concert film.

Chi proietterà il film

Il film, diretto da David Barnard, vede protagonisti tutti i membri della band, riuniti sul palco danese. C'è Warren Ellis (piano, tastiere, violino, chitarra), Martyn Casey (basso), Thomas Wydler (batteria, percussioni), Jim Sclavunos (batteria, vibrafono, percussioni, piano), George Vjestica (chitarra) e Larry Mullins (tastiere, piano). Oltre, naturalmente, a Nick Cave. "Distant Sky" verrà proiettato in oltre 500 sale cinematografiche in tutto il mondo. In Italia sarà distribuito da Nexo Digital: qui l'elenco dei cinema che proietteranno la pellicola.