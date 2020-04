Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo 16 marzo: il testo

Una lettera d’amore, ma indirizzata a chi? Cambia di nuovo forma Achille Lauro, che torna con il nuovo singolo “16 marzo”, uscito venerdì 3 aprile in collaborazione con Gow Tribe. «Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me», questo il messaggio che aveva lanciato Achille Lauro proprio il 16 marzo, annunciando l’uscita della sua nuova opera. Il making of è stato piuttosto articolato, probabilmente a metà tra narrazione e realtà. La storia è questa: al momento del lockdown l’artista aveva appena iniziato a lavorare al pezzo lontano dalla propria abitazione; con l’isolamento, ha allestito uno studio di fortuna direttamente dentro quella casa, registrando a distanza con gli altri musicisti intanto sparsi per il mondo. Il tutto, poi, è finito su Instagram, dove le stories hanno ospitato una sorta di diario di bordo della lavorazione, concluso lo scorso 19 marzo.

Achille Lauro rilancia

“16 marzo” dovrebbe essere il nuovo passo verso il nuovo progetto discografico di Achille Lauro, atteso per i prossimi mesi e dove dovrebbe trovare posto anche quella “Me ne frego” presentata a Sanremo. «Sto lavorando a 40-50 pezzi insieme, ho praticamente tre dischi, non so, deciderò man mano, cambia solo il modo di calendarizzare il tutto. Il fatto è che non saprei neanche dare un’etichetta a quello che sto facendo, per mesi ho accumulato un mare di roba, ero in casa e tutti i giorni facevamo session fino a notte fonda», queste le parole dell’artista veronese riguardo al nuovo album.

Il testo di “16 marzo”

Di seguito, il testo di “16 marzo”, nuovo singolo di Achille Lauro:

Te ne vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente, niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto ho capito, già te ne stai andando

Dici: “tanto, ormai per te non piango più”

Che ne sai? Non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i non si può.

Te ne vai come se io non fossi niente,

Come se fosse che

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro uguale a me

Che ne sai? Non ti hanno mai detto di no

Tu che non hai mai pianto

Tu che non sai che cosa sono i non si può.

Te ne freghi, tanto, dai?

Cosa vuoi?

Cosa stai cercando?

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oooo

Il 16 marzo

Il 16 marzo

E me ne vado come fossi pazzo

Pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia, un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più come me

Che ne sai? Non ti hanno mai detto di no

Tu che non hai mai pianto

Tu che non sai che cosa sono i non si può.

Te ne freghi, tanto,

No, non lo sai, cosa vuoi, cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Il 16 marzo

Il 16 marzo.