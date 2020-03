Subsonica, tour posticipato a ottobre 2020

di Matteo Rossini

I Subsonica sono una delle realtà musicali più rivoluzionarie, poliedriche, amate e di successo della scena discografica del Bel paese. Poche ore fa la band, guidata da Samuel, ha annunciato il rinvio del "Microchip Temporale Club Tour". Vediamo insieme tutti i dettagli.

Coronavirus: dall’evento di Jared Leto alla foto di Lady Gaga

In queste settimane numerosi artisti stanno rinviando concerti ed eventi in seguito alla diffusione del Coronavirus. Parallelamente tanti volti del mondo dello spettacolo stanno lanciando iniziative per far compagnia al pubblico, tra questi troviamo il cantante dei Thirty Seconds To Mars (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) che ha inaugurato il “Jared Leto Cinema Club”, ovvero un appuntamento di visione collettiva di celebri pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

Parallelamente, alcuni artisti hanno condiviso scatti della loro quarantena, tra questi Lady Gaga, Miriam Leone e Vasco Rossi.

Subsonica: annunciate le nuova date del “Microchip Temporale Club Tour”

Pochi minuti fa i Subsonica hanno fatto un importante annuncio riguardante il “Microchip Temporale Club Tour” che si sarebbe dovuto tenere in questo mese.

La band ha comunicato le nuove date, questo il messaggio scritto su Instagram: “Cari Terrestri, nella sincera speranza che stiate tutti bene - a tal proposito vi invitiamo a farci conoscere la vostra situazione con un commento qui sotto - siamo costretti, dalle attuali circostanze, a comunicarvi che il “Microchip Temporale Club Tour” è rinviato al prossimo autunno. Ci comunicano che i biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Seguiranno a breve maggiori informazioni”.

Ecco tutte le nuova date del “Microchip Temporale Club Tour”

14 ottobre: FIRENZE, Tuscany Hall

16 ottobre: PERUGIA, Afterlife

17 ottobre: MARGHERA (VE), Centro Sociale Rivolta

22 ottobre: PADOVA, Hall (SOLD OUT)

23 ottobre: NONANTOLA (MO), Vox (SOLD OUT)

24 ottobre: NONANTOLA (MO), Vox (SOLD OUT)

28 ottobre: ROMA, Atlantico

29 ottobre: ROMA, Atlantico

30 ottobre: SENIGALLIA (AN), Mamamia

6 novembre: PORDENONE, Capitol (SOLD OUT)

7 novembre: TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club (SOLD OUT)

12 novembre: NAPOLI, Common Ground

13 novembre: MOSCIANO STAZIONE (TE), Pin Up

14 novembre: MODUGNO (BA), Demodé Club

17 novembre: MILANO, Alcatraz (SOLD OUT)

18 novembre: MILANO, Alcatraz

20 novembre: VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia

21 novembre: VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (SOLD OUT)

22 novembre: VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (SOLD OUT)