Ligabue, i migliori album

Compie 60 anni Luciano Ligabue. Nel 2020 il rocker festeggia anche i 30 anni di carriera e per farlo sceglie nuovamente Campovolo per l’evento “30 ANNI IN UN GIORNO”, concerto andato sold out in poche settimane. Sono stati venduti 100 mila biglietti per il 12 settembre quando si terrà lo spettacolo presso la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica. Un concerto unico e irripetibile per celebrare la carriera di Luciano Ligabue iniziata con l’album omonimo uscito nel 1990. Previsto anche un tour europeo nel 2021, posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra gli artisti italiani di maggior successo, il rocker di Correggio ha pubblicato 21 album di cui 12 in studio. Nel corso degli anni si è cimentato anche nella scrittura e nel cinema ottenendo anche in questo caso numerosi riconoscimenti. Per celebrare i suoi 30 anni di musica, abbiamo scelto cinque album della sua discografica che sono indiscutibilmente fondamentali per la storia musicale di Ligabue:

Buon Compleanno Elvis

Ligabue

Su e giù da un palco

Giro d’Italia

Fuori come va?

Buon Compleanno Elvis, 1995

Nel 1995 con “Buon compleanno Elvis”, quinto album della carriera, Luciano Ligabue diventa un fenomeno di massa. Tra i brani spicca “Certe notti”, ballata rock e probabilmente tra i più famosi e importanti della carriera del cantautore. L’album ha conquistato 10 dischi di platino vendendo oltre un milione di copie e restando in classifica per 70 settimane. È considerato uno dei 100 dischi italiani più belli di sempre.

Ligabue, 1990

Il debutto discografico di Luciano Ligabue arriva nel 1990 con l’album omonimo. All’interno ci sono canzoni che hanno segnato indiscutibilmente la carriera del rocker come “Balliamo sul mondo”, “Piccola stella senza cielo”, “Non è tempo per noi” e “Sogni di rock ’n’ roll”.

Su e giù da un palco, 1997

“Su e giù da un palco”, primo album live della sua carriera, lo consacra come tra gli artisti più importanti in Italia. Tre gli inediti presenti “Il giorno di dolore che uno ha”, “Tra palco e realtà” e “Ultimo tango a Memphis”. L’album contiene le registrazioni dal vivo durante il “Buon compleanno Elvis! Tour” svoltosi nell'estate del 1996. Si tratta del primo tour di Ligabue con il gruppo denominato "La Banda". Nel 2006 “Su e giù da un palco” ha superato il milione di copie vendute diventando il primo album dal vivo di un artista italiano a raggiungere questo traguardo.

Giro d’Italia, 2003

Con oltre 400 mila copie, “Giro d’Italia” è un album che contiene le registrazioni del tour “Ligabue in teatro 2003” che ha portato il rocker a suonare nei palazzetti e nei teatri. Si tratta di un progetto davvero particolare che ha visto un profondo lavoro di riarrangiamento in chiave acustica dei più importanti successi di Ligabue. Al lavoro hanno collaborato Mauro Pagani e D.Rad degli Almamegretta.

Fuori come va?, 2002

Nel 2002 Luciano Ligabue pubblica “Fuori come va?”, settimo album della sua carriera. Nel progetto sono presenti singoli di successo come “Questa è la mia vita”, “Voglio volere” ed “Eri bellissima”. Due delle canzoni presenti fanno parte del film “Da zero a dieci” diretto dallo stesso Ligabue. L’album ha superato le 400 mila copie vendute.