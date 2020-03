Ligabue è ormai un artista affermato quando compone e incide insieme a Piero Pelù e Jovanotti (in foto) "Il mio nome è mai più", un singolo d'accusa contro l'intervento militare della NATO in Kosovo e più in generale un inno alla pace. Il ricavato viene devoluto a Emergency e destinato a progetti umanitari in Afghanistan, Cambogia, ex Jugoslavia e Sierra Leone