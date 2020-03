Con un messaggio sui social, Brunori Sas ha annunciato il rinvio del suo tour a causa delle disposizioni volute dal Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il cantautore calabrese ha confermato le date estive e spostato tutte le date previste in primavera per il prossimo autunno. Queste le parole apparse sui social: “Date le recenti disposizioni governative, che non lasciano prevedere con certezza l’evolversi della situazione per quanto riguarda gli spettacoli live, il tour nei palazzetti previsto per questa primavera verrà posticipato all'autunno/inverno”.

Le nuove date del tour di Brunori Sas

In allegato al messaggio, è stato pubblicato anche il calendario con le nuove date:

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival CONFERMATA

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium CONFERMATA

Sabato 18 luglio 2020 || Barolo @ Collisioni Festival CONFERMATA

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

Sabato 14 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 novembre 2020 || Jesolo @ PalaInvent

Domenica 22 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 24 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 26 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 29 novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 1 dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 3 dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 5 dicembre 2020 || Bari @ PalaFlorio

Per tutte le date i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, mentre per le date riprogrammate i biglietti già acquistati restano validi. Chi vorrà, comunque, potrà chiedere il rimborso, così come coloro che avevano acquistato i biglietti per Vigevano. Si tratta dell’ennesimo spostamento per il tour di Brunori Sas che sarebbe partito il 29 febbraio con la data zero di Vigevano e avrebbe attraversato l’Italia nei mesi di marzo e aprile.

Instagram, una colonna sonora e l’ultimo album

Nel frattempo l’artista calabrese ha invitato tutti coloro che lo seguono sui social a restare a casa e ieri ha anche suonato e cantato in una diretta Instagram in collegamento con Jovanotti. Brunori Sas ha eseguito in streaming il brano “Canzone contro la paura” e un omaggio a Lucio Dalla. Nel 2020 il cantautore ha scritto la colonna sonora del film “Odio l’estate” che ha visto il ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel film diretto da Massimo Venier è presente un inedito di Brunori Sas intitolato “Bum bum bum”, oltre a “La verità” e “La canzone che hai scritto tu”. L’ultimo album di Brunori Sas è “Cip!”, uscito il 10 gennaio e anticipato dai singoli “Al di là dell’amore” e “Per due come noi”.