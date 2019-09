« “Al di là dell'amore” è un canto che si interroga sulla contesa fra ciò che pensiamo sia Bene e ciò che pensiamo sia Male. Un comandamento d'amore espresso al di là dell'amore stesso». Con queste parole Brunori Sas presenta il suo nuovo singolo. “Al di là dell’amore” è disponibile in streaming a partire da giovedì 19 settembre e anticipa il nuovo album del cantautore calabrese in arrivo a quasi tre anni di distanza da “A casa tutto bene”. Tra marzo e aprile è in programma anche un tour nei palasport che inizierà a Jesolo e si concluderà a Reggio Calabria. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone a partire da mercoledì 18 settembre.

Il testo di “Al di là dell’amore”, nuovo singolo di Brunori Sas

“Al di là dell’amore” è costruita come alternarsi di stati d’animo in attrito, seppur armoniosi. L’esortazione finale “difendimi al di là dell’amore” si libra come una specie di preghiera laica. Il tentativo di sintetizzare in quattro parole un’etica intuitiva appannaggio di tutti, che prescinda dai torti e dalle ragioni, dalle ideologie, dai singoli punti di vista. Un comandamento d’amore espresso al di là dell’amore stesso. Questo il testo di “Al di là dell’amore”, il nuovo singolo di Brunori Sas:

Questi parlano come mangiano e infatti mangiano molto male

sono convinti che basti un tutorial per costruire un’astronave

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

lungo le spiagge c’è un sogno che muore

come una notte golosa di sole

che ruba alla terra profumo e calore

il soffio del vento che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

Ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

tra il bene ed il male

Ma questi vogliono solo urlare

alzare le casse e fare rumore

fuori dal torto e dalla ragione

un branco di cani senza padrone

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere

che si parla di uomini qui

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

all’orizzonte c’è un sole che muore

stretto tra il cielo e la linea del mare

rosso di rabbia non vuole annegare

al soffio del vento che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

Ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

se c’è ancora davvero un confine fra il bene ed il male

Difendimi al di là dell’amore, dell’amore

difendimi al di là dell’amore

al di là dell’amore