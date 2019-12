“Per due che come noi” è il secondo estratto di “Cip!”, nuovo album di Brunori Sas in arrivo il 10 gennaio. Dopo il grande successo di “Al di là dell’amore”, il cantautore di origine calabrese propone un brano dolce con un arrangiamento ricchissimo e un’orchestra d'archi che si lega al pianoforte, alla celesta e a percussioni profonde. “Per due come noi” racconta la bellezza di un legame duraturo e trasparente, delle dinamiche psicologiche che emergono in una relazione di lunga data. Analizza la capacità di resistere ai venti esterni e di salvaguardare le cose che contano realmente nonostante le difficoltà.

“Per due che come noi”, il testo

Questo il testo di “Per due che come noi”, nuovo singolo di Brunori Sas:

Vuoi fare l’amore o vuoi solo godere?

La linea è sottile la posso intuire

dal modo in cui mi mordi il labbro superiore

dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare

e chissenefrega se è sesso o se è amore

conosco la tua pelle tu conosci il mio odore

che poi chi l’ha detto che è peggio un culo di un cuore

e che serve una canzone per parlare d’amore

Ma non confondere

l’amore e l’innamoramento che oramai non è più tempo

e senza perdere il senso dell’orientamento quando fuori tira vento

per due che come noi non si son persi mai

e che se guardi indietro non ci crederai

perchè ci vuole passione

Vuoi fare un bambino o lo faccio io?

Se ti fa piacere so farlo da Dio

oppure vorresti che fossi tuo padre

per stringerti al petto e cantarti le fiabe

e chissenefrega di Jünger o di Freud

non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi

e a volte è anche bello trattarsi un po’ male

dormire di schiena per poi farsi abbracciare

Ma non confondere

l’amore e l’innamoramento che oramai non è più tempo

e senza perdere il senso dell’orientamento quando fuori tira vento

per due che come noi non si son persi mai

e che se guardi indietro non ci crederai

perchè ci vuole passione

dopo vent’anni a dirsi ancora di sì

e stai tranquilla sono sempre qui

a stringerti la mano

ti amo

andiamo

Il tour nei palasport

In attesa di conoscere l’album “Cip!”, Brunori Sas ha già ufficializzato le date del tour nei palasport previsto da marzo ad aprile 2020. Dieci concerti per ascoltare dal vivo i successi della sua carriera e i nuovi brani. Questo il calendario completo: