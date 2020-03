Gigi D’Alessio, il nuovo tour parte da Castel di Sangro

Come prevedibile, anche il tour di Gigi D’Alessio subisce un pesante stravolgimento a causa del coronavirus. Sarebbe dovuto partire martedì 17 marzo da Brescia il “Noi due Tour” della stella della musica napoletana, ma l’emergenza nazionale ha consigliato prudenza e quindi, oltre ad essere cancellata del tutto la data di apertura al Brixia Forum, sono stati posticipati altri sette concerti. Il tour si aprirà, quindi, con una data zero inedita al palasport comunale di Castel di Sangro l’11 aprile, mentre il tour vero e proprio salperà da Bari il 18 aprile. Il cantautore sarà accompagnato dalla sua inseparabile band, composta da Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Di seguito l’elenco dei concerti in programma rivisitato:

Sabato 11 aprile – Castel di Sangro (AQ), Palasport

Sabato 18 aprile – Bari, Teatro Team

Mercoledì 22 aprile – Crotone, PalaMilone

Venerdì 24 aprile – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 25 aprile – Catania, Teatro Metropolitan

Lunedì 27 aprile – Firenze, Teatro Verdi

Mercoledì 29 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 30 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

Venerdì 1 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

Lunedì 4 maggio – Genova, Politeama Genovese

Martedì 5 maggio – Torino, Teatro Colosseo

Domenica 17 maggio – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

Martedì 19 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica

Domenica 24 maggio – Milano, Teatro Nazionale

Lunedì 25 maggio – Bologna, EuropAuditorium

Mercoledì 27 maggio – Parma, Teatro Regio

Giovedì 28 maggio – Varese, Teatro Openjobmetis

Sabato 6 giugno – Cremona, Teatro Ponchielli

Biglietti e rimborsi

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli di Genova, Torino, Montecatini, Bologna, Parma, Varese e Cremona. È tuttavia possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. È possibile chiedere il rimborso per il concerto di Brescia, previsto il 17 marzo al Teatro Dis_Play che è stato annullato. Per il rimborso, nel caso il biglietto sia stato comprato in un punto vendita, ci si deve rivolgere a quello stesso negozio entro e non oltre il 27 marzo. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 27 marzo. Per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 27 marzo (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Dopo l’estate all’estero con Nino D’Angelo

Non si ferma mai Gigi D’Alessio. Dato alle stampa l’ultimo album, “Noi due”, e chiusa il 24 gennaio l’esperienza “Figli di un re minore” con Nino D’Angelo e con un tour da solista che si dilungherà fin quasi l’inizio dell’estate, l’artista napoletano ha già in cantiere un trittico di eventi oltre confine, di nuovo con l’amico Nino D’Angelo. Una tripletta che vedrà i due in tre date tra Svizzera e Germania. Questi i tre appuntamenti in cartellone: