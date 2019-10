Gigi D'Alessio, esce l'album "Noi due": tracklist e duetti

Il 18 ottobre sarà disponibile l’album “Noi due”, nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio. L’artista ha espresso tutto il suo entusiamo per questo disco definendolo come se fosse “il suo primo album”. Un nuovo inizio quindi per Gigi D’Alessio che per l’occasione duetta con Fiorella Mannoia, Emis Killa, Gué Pequeno, Giusy Ferreri e Luchè. Contemporaneamente all’uscita dell’album, verrà anche proposto il singolo “L’ammore”, brano in duetto con Fiorella Mannoia. Sono undici i brani presenti in “Noi due” con ben cinque duetti e una versione rinnovata del brano “Non dirgli mai”, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo del 2000. Nell’album sono stati festeggiati i 20 anni dall’uscita della canzone con una versione sinfonica riarrangiata dal M° Adriano Pennino che insieme a Gigi ha curato la produzione artistica dell’album. La canzone viene eseguita dalla London Symphony Orchestra.

“Noi due”, tracklist e duetti

Questa la tracklist di “Noi due”:

Domani Vedrai (feat. Gigi) Non solo parole (duetto con Giusy Ferreri) Una bellissima storia d’amore L’ammore (duetto con Fiorella Mannoia) Puorteme cu tte La Milano da bere (feat. Emis Killa) Cosa vorresti davvero Mentre a vita se ne va Come me (duetto con Luchè) Amanti noi Quanto amore si dà (feat. Guè Pequeno) Non dirgli mai (20 anni dopo)

L’album è stato anticipato dal singolo “Domani Vedrai”, uscito a luglio e che propone un duetto davvero particolare. Infatti, come si evince anche dalla tracklist, è cantato da Gigi D’Alessio e da “Gigi”, cioè lo stesso cantautore che si mette in gioco in due diverse componenti della sua personalità artistica. Suoni mediterranei da una parte e sonorità più elettroniche e contemporanee dall’altra.

Per Gigi D’Alessio instore tour e concerti con Nino D’Angelo

Dopo l’uscita dell’album, Gigi D’Alessio sarà impegnato in un lungo instore tour in giro per l’Italia. A fine novembre parteciperà ad un programma televisivo e replicherà il concerto evento dello scorso settembre a Napoli. In quell’occasione si è esibito per la prima con Nino D’Angelo nello spettacolo “Figli di un Re minore”. Il concerto sarà presentato al Palapartenope di Napoli il 26 dicembre, al Mediolanum Forum di Milano il 20 gennaio e al Palazzo dello sport di Roma il 24 gennaio. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di martedì 15 ottobre.

Questo invece il calendario degli appuntamenti instore con protagonista Gigi D’Alessio, in occasione dell’uscita dell’album “Noi due”: