Ultimo appuntamento (per ora?) del fortunato show “Figli di un Re Minore” che vede le due star della musica napoletana, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, insieme sullo stesso palco. Il gran finale è previsto per venerdì 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Ad accompagnare i due sarà un insieme dei componenti delle rispettive band degli artisti: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese. Biglietti disponibili in tutti i settori sul circuito Ticketone: i prezzi vanno dai 29 euro del Terzo anello numerato ai 79 del Parterre numerato.

Il “Noi Due Tour” di Gigi D’Alessio

Il concerto di Milano e quello del 24 gennaio a Roma saranno a metà del guado tra il progetto “Figli di un Re Minore”, del quale rappresentano la chiusura, e il via del vero e proprio tour 2020 di Gigi D’Alessio, che partirà a marzo da Brescia. Tante date su e giù per lo Stivale e pure una “gita” oltre confine con tre concerti tra Svizzera e Germania. Per l’occasione, D’Alessio torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore. Ad affiancare Gigi D'Alessio sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. I biglietti per tutte le date italiane sono già in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 25 euro. Di seguito, l’elenco completo dei concerti al momento in programma:

Martedì 17 marzo – Brescia, Dis_play Brixia Forum

Mercoledì 18 marzo – Bologna, Teatro Europauditorium

Sabato 21 marzo – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Domenica 29 marzo – Cremona, Teatro Ponchielli

Mercoledì 1 aprile – Parma, Teatro Regio

Venerdì 3 aprile – Varese, Teatro Openjobmetis

Martedì 7 aprile – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 18 aprile – Bari, Teatro Team

Mercoledì 22 aprile – Crotone, PalaMilone

Venerdì 24 aprile – Catania, Teatro Metropolitan

Lunedì 27 aprile – Firenze, Teatro Verdi

Mercoledì 29 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 30 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

Venerdì 11 settembre – Zurigo, Hallenstadion

Sabato 12 settembre – Stoccarda, Glaspalast

Domenica 13 settembre – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

La possibile scaletta del concerto di Roma

Come per gli altri concerti dello show della coppia D’Alessio-D’Angelo, la scaletta sarà molto aleatoria, con i due a scambiarsi i brani dai rispettivi repertori. E quindi spazio alle canzoni dei due repertori reinterpretate in duo (magari anche l’ultimo brano di D’Alessio, quello con Gue Pequeno), magari a qualche inedito e a qualche reinterpretazione dei classici della canzone napoletana. Tra i rumors, si parla di un medley lungo un’ora che parte dagli anni Ottanta e arriva a fine anni Novanta intersecando le canzoni più famose dei due artisti.