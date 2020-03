Madonna in lacrime, annullato concerto a Parigi

Madonna ha deciso di prendere una pausa per potersi rimettere pienamente in forma dopo l’incidente accaduto pochi giorni fa. La Regina del Pop ha scritto un lungo messaggio ai fan tramite il suo profilo Instagram , scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

In questi mesi l’indiscussa e inarrivabile Regina del Pop sta girando il mondo con la tournée “Madame X Tour”. La voce di “Like a Prayer” sta regalando uno show intimo, prezioso, straordinario e unico ai fan che son riusciti ad accaparrarsi i biglietti, tuttavia, purtroppo, Madonna ha appena annunciato la cancellazione di una data a Parigi, scopriamo insieme tutti i dettagli. Madonna: la nuova era di “Madame x” “Madame X” è l’ultimo progetto discografico dell’artista che nel corso di circa quattro decenni ha rivoluzionato musica, cinema e società. Il quattordicesimo disco della cantante, pubblicato nel giugno del 2019, ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica che hanno apprezzato le sperimentazioni presenti all’interno dell’album che hanno dimostrato ancora una volta, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, la grandezza dell’artista (qui potete trovare tutte le sue foto più belle). Il singolo “Medellín" ha avuto il compito di aprire la nuova era discografica di Madonna Louise Ciccone, al momento il video ufficiale vanta più di quaranta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Madonna: i motivi dello stop

Poche ore fa la cantante ha comunicato la cancellazione del prossimo concerto a Parigi: “Ed eccomi qui, carne e sangue, se solo le mie ginocchia non si fossero piegate e la mia cartilagine non si fosse strappata e il dolore con le lacrime non fossero scesi dai nostri occhi… Ma purtroppo lo fanno e grazie Dio per ricordarci che alla fine siamo esseri umani”.

In seguito l’artista ha spiegato la dinamica dell’incidente: “Due notti fa sono caduta sul palco quando mi è stata letteralmente tolta una sedia da sotto per errore facendomi cadere sul mio osso sacro”.

Infine Madonna ha parlato della necessità di fermarsi per un po’: “Ho portato a termine lo show l’altra notte ma soltanto perché odio far dispiacere le persone. Comunque anche io oggi posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme con colla e nastro adesivo, ha bisogno di stare a letto e risposarsi per un po’ di giorni così da poter portare a termine il tour con il sorriso e tutta intera. Parigi, grazie per la comprensione”.