Ancora una volta a sorpresa Vasco Rossi irrompe sui social e con una serie di storie su Instagram annuncia una nuova canzone. “Siamo qui, pieni di guai”, questo il piccolissimo estratto di quella che a tutti gli effetti sarà l’ideale prosecuzione di “Se ti potessi dire”, pubblicato lo scorso ottobre e considerato dallo stesso rocker un punto di arrivo e di ripartenza. L’incipit pubblicato sui social ha scatenato subito la fantasia dei fan che si sono riversati sul web per commentare la notizia. Lo stesso Vasco Rossi ha annunciato che si tratta di un nuovo verso, un assaggio di ciò che accadrà prossimamente. L’ultima canzone pubblicata e scritta da Vasco Rossi (insieme allo storico collaboratore Gaetano Curreri) è “Finalmente io”, manifesto portato in gara al Festival di Sanremo da Irene Grandi. Precedentemente invece, sempre come autore, ha scritto “Io sono bella” per Emma. L’ultimo album di inediti di Vasco Rossi è datato 2014 con “Sono innocente”, mentre l’ultima canzone pubblicata è “Se ti potessi dire”, uscito ad ottobre 2019.

Il precedente “Se ti potessi dire”

La ballata “Se ti potessi dire” è l’ultima canzone pubblicata da Vasco Rossi. In realtà il brano è stato scritto circa dieci anni fa ed era apparsa sul web in una versione solo chitarra e voce, totalmente differente rispetto a quella che è stata pubblicata. Un testo potente e importante che introduce alla quarta vita di Vasco Rossi, così come dichiarato dallo stesso artista. “È il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma, una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”.

Il tour di Vasco Rossi

La rivelazione di una nuova canzone è l’ennesima anticipazione sul futuro di Vasco Rossi. Pochi giorni fa è stato annunciato che Emma aprirà il concerto di Imola del 26 giugno in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Continuano infatti i grandi lavori in vista del “VascoNonStopLive Festival”, il tour di Vasco Rossi in programma la prossima estate. Il rocker di Zocca ha scelto ha scelto i festival per il 2020 e quattro location annunciate già da qualche mese. I concerti si terranno a Firenze, Roma, Imola e Milano e nella Capitale ha raggiunto la doppia data per le tante richieste pervenute. Questo il calendario del tour:

10 giugno: Firenze Rocks, Visarno Arena

15 giugno: I-Days Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)

19 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

20 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

26 giugno: Imola, Autodromo

I prezzi dei biglietti per i cinque concerti di Vasco Rossi sono uguali per tutte le date: