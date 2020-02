Vasco Rossi, Emma aprirà il concerto ad Imola il 26 giugno

Dopo aver scritto per lei la canzone “Io sono bella”, Vasco Rossi sceglie Emma Marrone come artista che aprirà il concerto di Imola in programma il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il rocker sceglie quindi un’altra artista femminile con cui ha collaborato dopo Irene Grandi, che aprirà le date del Circo Massimo in programma il 19 e il 20 giugno. L’annuncio è arrivato in queste ore e sarà la seconda volta per Emma Marrone. La cantante ha infatti intrattenuto il pubblico ai set di Vasco Rossi del 2011 allo Stadio San Siro di Milano. Questo il suo messaggio sui social: “Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto! Il karma esiste. Grazie Vasco Rossi per aver esaudito un altro mio grande sogno! Ci vediamo a Imola Kom!”.

Emma Marrone e Vasco Rossi

Da sempre grande fan di Vasco Rossi, Emma Marrone ha potuto coronare un altro sogno con la canzone “Io sono bella”. Il brano è stato scritto infatti dal rocker di Zocca e Gaetano Curreri, coppia storica della musica italiana e autori di alcuni dei brani più belli e famosi degli ultimi decenni. L’ultimo album di Emma è stato registrato a Los Angeles allo Speakeasy Studio, noto per essere lo studio californiano dove Vasco Rossi ha registrato i suoi ultimi album e che vede il rocker modenese tra i fondatori. Così come raccontato dalla stessa cantante, Vasco Rossi è piombato in studio durante la lavorazione e ha deciso di annunciare ai fan la collaborazione con Emma. «Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e ai concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole», questo il messaggio di Emma che conferma la sua ammirazione per Vasco Rossi.

Il tour di Vasco Rossi

Dopo aver dedicato l’estate 2019 agli stadi, Vasco Rossi ha scelto i festival per i suoi spettacoli live. Quattro le location scelte per cinque date imperdibili. Il rocker sarà protagonista a Firenze, Roma, Imola e Milano e nella Capitale ha raggiunto la doppia data per le tante richieste pervenute. Questo il calendario del tour:

10 giugno: Firenze Rocks, Visarno Arena

15 giugno: I-Days Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)

19 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

20 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

26 giugno: Imola, Autodromo

I prezzi dei biglietti per i cinque concerti di Vasco Rossi sono uguali per tutte le date:

Pit: € 91,43

Posto unico in piedi: € 79,24

Prezzi ticket disabili: € 79,24 euro per Firenze, Roma e Imola. Gratuito per la data di Milano. L’accompagnatore del disabile entra sempre gratuitamente.

Minori: gratis senza biglietto fino a 3 anni (4 anni non compiuti il giorno del concerto). Da 4 anni in su pagano regolarmente.

In base alle leggi vigenti, i biglietti sono nominali ed è previsto il controllo dei documenti del titolare all’ingresso degli eventi. Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.