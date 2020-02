Con un piccolissimo estratto pubblicato sui suoi social, Billie Eilish ha confermato l’uscita del brano principale della colonna sonora di “No Time To Die”, venticinquesimo film della saga dedicata a James Bond. La canzone accompagnerà i titoli di testa della pellicola e verrà pubblicata ufficialmente giovedì (all’una del mattino di venerdì in Italia). Manca quindi poco per ascoltare il nuovo brano di Billie Eilish, dopo le numerose indiscrezioni che avevano montato anche l’ipotesi di un’esibizione della cantante durante la cerimonia degli Oscar. In realtà l’artista è salita sul palco ma solo per cantare “Yesterday” dei Beatles, un omaggio avvenuto durante la celebrazioni di tutti i personaggi del cinema scomparsi durante l’anno. La colonna sonora di “No Time To Die” è l’ennesima soddisfazione personale per la ragazza che arriva dopo un 2019 indimenticabile e il trionfo ai Grammy Awards. Billie Eilish proseguirà la tradizione storica che vuole un grande artista prendere parte alla colonna sonora di un film di James Bond. Tra coloro che hanno prestato la loro voce ci sono Adele, Sam Smith, Sheryl Crow, Madonna, Tom Jones, i Duran Duran, Chris Cornell e Paul McCartney. A 18 anni Billie Eilish è però l’artista più giovane ad aver mai registrato un brano per un film sull'agente 007.

Gli straordinari successi di Billie Eilish

Billie Eilish è infatti reduce dalla conquista di ben cinque Grammy incluso Best New Artist e Album of the Year grazie a “When we all fall asleep, where do we go?”, debutto discografico dell’artista. Per il singolo “Bad Guy” ha invece ottenuto il premio di Song of the Year e Record of the Year. A questi si aggiungono il Best Pop Vocal Album e quello più tecnico Best Engineered Album. Infine il fratello Finneas ha vinto il Grammy come produttore dell’anno. Nata nel 2001, Billie Eilish è considerata a tutti gli effetti l’astro nascente della musica internazionale grazie anche allo splendido lavoro fatto dal fratello Finneas, produttore e coautore di tutti i suoi brani. Una collaborazione che ha subito portato a risultati straordinari. Nel 2016 conquista il web con il singolo “Ocean Eyes”, mentre l’anno successivo il suo EP "Don't Smile at me" attira l’attenzione della critica e inizia a coinvolgere sempre più appassionati. Nel 2019 poi esce l’album di debutto e conquista in poco tempo due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards e cinque Grammy Award.

Tutto sul film “No Time To Die”

“No Time To Die” arriverà nella sale cinematografiche ad aprile e sarà diretto da Cary Fukunaga. Il venticinquesimo film dedicato a James Bond avrà un cast stellare composto da Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas, Billy Magnussen, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris e Lashana Lynch. Il film racconta le vicende dell’agente 007 che si gode una tranquilla vita in Giamaica dopo aver abbandonato la propria attività. Il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa però con una richiesta d’aiuto e la missione che attende James Bond lo vedrà coinvolto contro un misterioso nemico dotato di una nuova pericolosa arma tecnologica.