È stata, quegli degli Oscar 2020, una serata indimenticabile, soprattutto per quelli che si sono portato statuette e premi. Naturalmente nello show andato in scena a Los Angeles non potevano mancare grandi performance musicali. Elton John a Billie Eilish ed Eminem su tutti. Senza dimenticare la violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir che ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora originale per il film Joker, ad infiammare la già calda platea del Dolby Theatre ci ha pensato Enimen sul palco del Dolby Theatre. Il rapper vincitore di un Oscar per 8 Mile è comparso sul palco alla fine di una lunga sequenza che omaggiava il ruolo delle canzoni nei film, e di come esse riescano a fondersi perfettamente a momenti cinematografici indimenticabili.



Qui puoi vedere la sua esibizione:







Tra i grandi ospiti della Notte degli Oscar 2020 c’era anche Billie Eilish. La giovane cantante è salita sul palco e si è esibita durante la cerimonia di premiazione, per cantare durante il segmento In memoriam la canzone Yesterday dei Beatles.



Qui puoi vedere la sua esibizione: