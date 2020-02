Per un San Valentino indimenticabile, i Jonas Brothers si esibiranno in concerto a Milano al Mediolanum Forum. Lo spettacolo, unica data in Italia, fa parte della leg europea dell’ “Happiness Begins Tour” decimo tour del gruppo per promuovere il quinto album in studio “Happiness Begins”. Il tour è iniziato il 7 agosto 2019 a Miami e si concluderà il 22 febbraio 2020 a Parigi. Il concerto di Milano sarà quindi una delle ultime occasioni per poter assistere al grande ritorno di Nick, Kevin e Joe. Con ben 92 date previste, l’ “Happiness Begins Tour” è stato accolto da recensioni positive da parte di critica e pubblico. I Jonas Brothers hanno dato vita ad uno spettacolo dinamico e toccante, una sorta di rinascita dopo la lunga pausa di ben sei anni.

La possibile scaletta del concerto di Milano

C’è grande attesa per scoprire la possibile scaletta che i Jonas Brothers eseguiranno nel concerto di Milano in programma il 14 febbraio al Mediolanum Forum. Nelle ultime date il gruppo ha spesso confermato la setlist stabilita per i concerti in Europa che a conti fatti è molto simile a quella eseguita negli spettacoli tenuti tra Stati Uniti e America Latina. Questa la scaletta del 6 febbraio per il concerto di Manchester e che dovrebbe essere in gran parte simile a quella di Milano:

Rollercoaster S.O.S. Cool Only Human Strangers That's Just the Way We Roll Fly With Me What a Man Gotta Do Used to Be Hesitate Gotta Find You (canzone di Joe Jonas) Jealous (canzone di Nick Jonas) Cake by the Ocean (DNCE cover) Comeback When You Look Me in the Eyes I Believe Mandy / Paranoid / Got Me Going Crazy / Play My Music / World War III / Hold On / Tonight Lovebug Year 3000 (Busted cover) Burnin' Up Sucker

Ad aprire il concerto del Mediolanum Forum di Milano in programma il 14 febbraio saranno i Picture This e Jordan McGraw. Il gruppo rock irlandese è formato da Ryan Hennessy, Jimmy Rainsford, Owen Cardiff e Cliff Deane. Con 2 album in studio e svariati singoli, hanno ottenuto un ottimo riscontro con il brano “Never Change”. Jordan McGraw ha da poco intrapreso la carriera solista dopo diverse esperienze in gruppo ed è figlio di Dr. Phil, autore televisivo e conduttore molto conosciuto negli Stati Uniti.

Il grande ritorno dei Jonas Brothers

I Jonas Brothers hanno annunciato il loro ritorno sulle scene a febbraio 2019 e dopo pochi giorni hanno pubblicato il singolo “Sucker”. Il brano ha debuttato al numero uno nella classifica Billboard con 88.000 copie vendute nella sua prima settimana, diventando il primo brano numero uno dei Jonas Brothers e il primo numero uno di una boy band dal 2003. Ad aprile il gruppo ha pubblicato il singolo “Cool”, mentre a giugno è uscito l’album “Happiness Begins” e il documentario intitolato “Chasing Happiness”. Ai Grammy Awards tenutisi il 26 gennaio scorso i Jonas Brothers hanno eseguito il brano “Five More Minutes” che apparirà nel loro prossimo album. Non si conosce ancora la data di uscita del nuovo progetto discografico, ma è stata la prima esibizione dal vivo del gruppo ai Grammy.