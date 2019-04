Jonas Brothers: il nuovo singolo è "Cool"

La loro “Sucker” li ha riportati a febbraio in cima alle classifiche mondiali dopo sei anni di silenzio, e i Jonas Brothers ci riprovano con il nuovo brano primaverile. “Cool”, a iniziare dalla copertina, è un tributo agli anni ’80. E alle potentissime cognate dei Jonas.

Dal teen pop a superstar

I Jonas Brothers non sono stati un fenomeno passeggero. La band, composta dai fratelli Kevin, Joe e Nick, ha esordito nel 2006 con l’album “It’s About Time”, per conquistare le prime posizioni due anni dopo con “A Little Bit Longer”. Il trio ha partecipato a molte serie di Disney Channel, conquistando il cuore dei giovani fan di tutto il mondo. Che non li hanno dimenticati, e anzi li hanno visti crescere e diventare uomini di successo. Fino al comeback di febbraio, con l’attesa “Sucker”. Ora mirano a doppiare il suo successo con il nuovo singolo “Cool”.

Le ispirazioni 80s

Anthony Mandler, che ha già diretto il video di “Sucker”, è stato così confermato nel ruolo di regista anche per “Cool”. È stata sua l’idea di immergere la boy band all’interno delle atmosfere anni ’80 di Miami Vice, tra camicie sgargianti, giacche con le spalline, e ovviamente l’atteggiamento da tipi da spiaggia. Quasi un video dei Duran Duran, quasi un remake di “Rio”. L’ispirazione per le coreografie con i body colorati e gli scaldamuscoli arriva invece dal riferimento nel testo a Jane Fonda, l’attrice premio Oscar che ha fatto sognare intere generazioni grazie ai suoi video di aerobica. O forse prende spunto dal video di “I’m Still Standing” di Elton John. In ogni caso, la scanzonata “Cool” è un inno allo stare bene e al godersi la vita. E i Jonas Brothers non potevano scegliere un video più azzeccato di questo.

I riferimenti nel testo

All’interno delle liriche di “Cool”, i tre fratelli citano, oltre a Jane Fonda, anche James Dean. L’attore, deceduto giovanissimo nel 1955, è diventato negli anni ’80 l’icona della filosofia del carpe diem. I Jonas parlano anche del rapper Post Malone e di una Killer Queen. Riferimento a Cersei Lannister o alla canzone della band di Freddie Mercury? Niente di tutto ciò: la regina di “Cool” indossa un abito rosso, come il “red dress” della loro hit del 2008 “Burnin’ Up”. O forse come uno dei tanti vestiti che la modella Priyanka Chopra ha indossato durante le celebrazioni – durate oltre un mese – delle nozze con Nick Jonas. Nel testo si nomina anche “Game of Thrones”. La nuova stagione della serie esordirà tra 10 giorni in anteprima su Sky Atlantic, decretando la fine della saga fantasy più amata della tv. Il Trono di Spade è associato in “Cool” a un anno finalmente sereno, quello appena trascorso, in cui Joe Jonas e Sophie Turner, che nella serie Sky interpreta la determinata Sansa Stark, si sono fidanzati ufficialmente. Ed ecco allora il testo e la traduzione del singolo, per chiunque volesse andare a caccia di altre citazioni.

Il testo di “Cool” dei Jonas Brothers

[Intro - Nick Jonas]

I'm feeling so cool

From top to the bottom,

just cool

Every little thing that I do

Well, dammit,

I'm feelin' so cool, yeah

[Prima strofa: Nick Jonas]

Woke up feelin' like a new James Dean

I comb my hair like an old school sheen

I'm feelin' high like a late night summer of last year (Yeah)

Standin' there with the red dress on ya

A Killer Queen like a young Jane Fonda

Is it me or am I just havin' a good year?

[Ritornello: Nick Jonas]

Lately, I've been feelin' so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Dammit, I'm feelin' so coo-oo-oo-oo-oo-ool

It's like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell 'em for a dollar or two (Two)

Dammit, I'm feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

[Seconda strofa: Joe Jonas]

Must've done something right 'cause all these

Lights are green, man, they look like palm trees

And every time that song comes on it's about me

Oh, I feel like Post Malone when I get home

Sittin' there, winning like it's Game of Thrones

And now that we've made it, how complicated was last year?

[Ritornello: Nick Jonas]

Lately, I've been feelin' so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Dammit, I'm feelin' so coo-oo-oo-oo-oo-ool

It's like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell 'em for a dollar or two (Two)

Dammit, I'm feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

[Bridge: Nick Jonas]

Cool, cool, cool

Woke up feelin' like a new James Dean

I comb my hair like an old school sheen

When I grow up, I wanna be just like me

[Ritornello]

Lately, I've been feelin' so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Dammit, I'm feelin' so coo-oo-oo-oo-oo-ool

It's like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell 'em for a dollar or two (Two)

Dammit, I'm feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

(Hey, hey, hey, hey) Cool

La traduzione di “Cool” dei Jonas Brothers

[Intro - Nick Jonas]

Mi sento così bene

da cima a fondo

Semplicemente bene

In ogni cosa che faccio,

be’, cavolo,

mi sento bene

[Prima strofa: Nick Jonas]

Mi son svegliato sentendomi come un nuovo James Dean

Mi pettino i capelli come con la brillantina vecchia scuola

Sono su di giri come una notte profonda d’estate dell’anno scorso (Sì)

Sei in piedi con il tuo vestito rosso addosso

Una “Killer Queen” come una giovane James Fonda

Sono io o sto davvero vivendo un bell’anno?

[Ritornello: Nick Jonas]

Ultimamente mi sento così bene (Bene)

Da cima a fondo, semplicemente bene (Bene)

In ogni piccola cosa che faccio (Faccio)

Cavolo, sento così bene (Bene)

È come se, uhm, dovessi imbottigliare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (Due)

Cavolo, mi sento così bene (Bene)

[Seconda strofa: Joe Jonas]

Devo aver fatto qualcosa di buono

Perché tutte queste luci verdi, sai, sembrano palme

E ogni volta che c’è quella canzone in onda, parla di me

Mi sento come Post Malone quanto torno a casa

Mi siedo lì sopra, vincente, come se fosse il Trono di Spade

E ora che ce l’abbiamo fatta, quanto era complicato l’anno scorso?



[Ritornello: Nick Jonas]

Ultimamente mi sento così bene (Bene)

Da cima a fondo, semplicemente bene (Bene)

In ogni piccola cosa che faccio (Faccio)

Cavolo, sento così bene (Bene)

È come se, uhm, dovessi imbottigliare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (Due)

Cavolo, mi sento così bene (Bene)

[Bridge: Nick Jonas]

Bene, bene, bene

Mi son svegliato sentendomi come un nuovo James Dean

Mi pettino i capelli come con la brillantina vecchia scuola

Da grande voglio essere come me

[Ritornello: Nick Jonas]

Ultimamente mi sento così bene (Bene)

Da cima a fondo, semplicemente bene (Bene)

In ogni piccola cosa che faccio (Faccio)

Cavolo, sento così bene (Bene)

È come se, uhm, dovessi imbottigliare le mie mosse (Mosse)

Venderle per un dollaro o due (Due)

Cavolo, mi sento così bene (Bene)

(Ehi, ehi, ehi) Bene