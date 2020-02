A Sanremo 2020 sbarcano due ex protagonisti di “Amici di Maria De Filippi”: Giordana Angi e Alberto Urso.

Il tenore, che al talent show ha trionfato grazie anche alla guida di Vittorio Grigolo, porterà la sua “Il Sole ad Est”. Con la benedizione della De Filippi, che è una sua fan e che l’ha voluto anche come coach di “Amici Celebrities”.

La prima volta a Sanremo

Pop e lirica si mescolano ne “Il Sole ad Est”, il brano che segnerà il debutto all’Ariston di Alberto Urso. Come ha spiegato nel corso di una recente intervista, questi due mondi - seppure apparentemente distanti - possono in realtà convivere. Perché la lirica sa essere molto contemporanea, anche se il mondo radiofonico non la prende in considerazione.

«In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo. Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri. Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me», ha spiegato il tenore su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi tantissimi fan.

«Tra le prime telefonate ricevute è arrivata quella di Maria De Filippi. Era felice, mi ha detto: “Complimenti, sei contento?”. È una donna unica, la ringrazio perché ha creduto in me fin dall’inizio. Il consiglio che mi ha dato? “Rimani te stesso”», ha poi raccontato. Ammettendo di essere rimasto incredulo davanti alla telefonata che lo avvisava della sua ammissione alla kermesse. E, come lui, è successo anche all’ex compagna di talent Giordana Angi. Che, proprio da Sanremo, ha pubblicato un loro selfie col commento “Un po’ di casa”.

Un talento della lirica

Nato a Messina il 23 luglio 1997, nel 2010 Alberto Urso partecipa al talent show “Ti lascio una canzone”. In quegli anni studia al Conservatorio di Messina, dove si diploma, per poi prendere la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Polistrumentista (suona alla perfezione pianoforte, sax e batteria), tra il 2018 e il 2019 partecipa al talent show “Amici di Maria De Filippi” e ne esce vincitore. Nel 2019 pubblica l’album “Solo”, in vetta alle classifiche italiane per diversi giorni e premiato con il disco d’oro. Ma la tv non gli ha donato solo il successo: ad “Amici” Alberto ha conosciuto anche la sua attuale fidanzata, la ballerina Valentina Vernia.

Ora, Urso è pronto a conquistare coi suoi occhi color ghiaccio e il suo sorriso gentile anche il palco dell’Ariston. Deciso ad insegnare a tutti che la lirica può essere straordinariamente contemporanea. Lo farà con una canzone struggente, romantica, dedicata all’amata nonna scomparsa. Mentre, nella serata dedicata alle cover, duetterà con Ornella Vanoni ne “La Voce del Silenzio”.