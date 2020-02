Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo per la terza volta in carriera con il brano “Dov’è”

Dopo aver festeggiato i venti anni di carriera, Le Vibrazioni scelgono nuovamente il Festival di Sanremo e presentano il brano “Dov’è”. Con questa nuova canzone saranno in gara insieme ai 23 artisti che si esibiranno dal 4 all’8 febbraio nella settantesima edizione della kermesse musicale. Un brano costruito ad arte come dichiarato dal gruppo: «Di solito siamo più istintivi, stavolta siamo partiti da uno spunto e con due autori, Roberto Casalino e Davide Simonetta, abbiamo lavorato di fino. Sentirete!». “Dov’è” racconta la capacità di rialzarsi dopo una brutta caduta: “La ricerca della gioia è nell'essenziale, ovvero desertificare tutto per fare spazio ai valori veri e non a quelli indotti dalla società di oggi”.

Un ritorno sul palco del teatro Ariston dopo la partecipazione di due anni fa quando diedero vita alla loro reunion dopo una lunga pausa. Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, in arte Le Vibrazioni, parteciperanno per la terza volta al Festival di Sanremo mentre per il leader del gruppo si tratta della quarta apparizione sul palco del teatro Ariston se si conta anche l’edizione del 2014 quando gareggiò da solista.

Un tour e un album di inediti

«Affrontiamo tutto con leggerezza e spirito divertito, a volte vedo giovani più seri e maturi di noi», questo il segreto de Le Vibrazioni che dopo Sanremo daranno vita ad un tour con un’orchestra diretta da Peppe Vessicchio. Una scelta ben precisa che conferma il feeling assoluto del gruppo con i live. C’è tempo per un nuovo album di inediti che arriverà nei prossimi mesi. Musica e solo musica per Le Vibrazioni, ma in particolare per Francesco Sarcina che ha scelto il silenzio di fronte alle innumerevoli voci sulla sua vita privata. Il cantautore non ha risposto alle polemiche e alle dichiarazioni dell’ex compagna e ha puntato tutto sul lavoro. Del resto il gruppo pop rock ha sempre dato dimostrazione della sua bravura sul palco lasciando da parte ogni altro aspetto della propria vita.

La carriera e i successi di Sanremo

Dopo una lunga gavetta nei locali milanesi, il gruppo ha conquistato il successo con il primo album pubblicato e una serie di singoli entrati di diritto tra i brani più importanti e famosi della loro carriera. Nel 2012 arriva l’annuncio di una pausa indeterminata dalle scene, mentre Francesco Sarcina debutta da solista e pubblica due album “Io” e “Femmina”. Dopo cinque anni arriva l’annuncio del ritorno de Le Vibrazioni e l’album “V” che include anche il brano “Così sbagliato”, scelto nel 2018 per il grande ritorno. C’è grande attesa per la performance del gruppo che ha sempre lasciato il segno ad ogni partecipazione a cominciare con “Ovunque andrò”, brano portato sul palco del Teatro Ariston nel 2005 e uno dei grandi successi della loro carriera.