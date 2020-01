Mancano pochissimi giorni al ritorno sul grande schermo del trio comico per eccellenza: il 30 gennaio Aldo, Giovanni e Giacomo debutteranno al cinema col loro nuovo film “Odio l’estate”. Per la colonna sonora della loro commedia si sono affidati a un cantautore contemporaneo molto amato dal pubblico, il calabrese Brunori Sas.

“Odio l’estate”: il nuovo film con le musiche di Brunori Sas

Nel nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, “Odio l’estate”, tre famiglie molto diverse fra loro si ritroveranno a dover condividere la casa delle loro vacanze estive. Una divertente commedia tra incontri e scontri, a cui fa da colonna sonora la musica di Brunori Sas. Il cantautore di Cosenza ha scritto le musiche del film insieme alla sua band, sotto la produzione di Picicca. Parlando del suo lavoro per “Odio l’estate”, Dario Brunori ha dichiarato di aver approcciato la stesura della colonna sonora mosso da un grande affetto nei confronti di Aldo, Giovanni e Giacomo: «Hanno rappresentato (non solo per me) un modello di comicità unica e innovativa. Sono molto legato a loro soprattutto perché mi ricordano i momenti di ilarità con mio padre, la visione dei loro sketch accompagnava grandi risate in famiglia. Massimo, il regista, mi ha contatto sull’onda del trasporto emotivo legato a “La verità”, un pezzo che lo aveva colpito particolarmente. Mi ha subito detto che sarebbe stato un film con molta musica e quando ho letto la sceneggiatura ho subito immaginato un mondo musicale ispirato al folk americano: un po' perché associavo la sceneggiatura allo spirito di “Little Miss Sunshine” e un po' perché mi piaceva che il film avesse un’attinenza sonora col disco che stavamo contemporaneamente registrando. Inoltre mi è piaciuto potermi misurare con qualcosa che non è esattamente collegato alla mia composizione, ma “al servizio di altro”, per quanto sia difficile per un carattere megalomane e narcisista come il mio». In “Odio l’estate”, film diretto da Massimo Venier, sarà presente un inedito di Brunori Sas intitolato “Bum bum bum”, oltre a “La verità” e “La canzone che hai scritto tu”. La nuova commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 30 gennaio.

Brunori Sas: il tour 2020 nei palazzetti

Brunori Sas sta per tornare ad esibirsi sui palchi, per la prima volta nei grandi spazi dei palazzetti italiani. Il cantautore presenterà al pubblico il suo nuovo album di inediti “Cip!”, uscito il 10 gennaio 2020 e anticipato dai singoli “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”. Il tour partirà il 29 febbraio con la data zero di Vigevano e continuerà con tappe nei palasport di tutta Italia fino ad aprile. I biglietti sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone. Ecco tutte le date della tournée: