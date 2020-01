Niccolò Fabi in concerto ad Assisi: info e scaletta

Niccolò Fabi sta per concludere il tour invernale di presentazione di “Tradizione e tradimento”, suo ultimo album di inediti uscito lo scorso ottobre. Tra le ultime tappe in calendario c’è Assisi: il cantautore romano si esibirà sul palco del Teatro Lyrick nella serata di sabato 25 gennaio. Lo show ha già registrato il tutto esaurito. Ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto di Niccolò Fabi ad Assisi: gli orari e la probabile scaletta del live.

Niccolò Fabi ad Assisi: tutte le info sul concerto

Ancora poche occasioni per non perdersi i concerti a teatro di Niccolò Fabi, che durante questa prima tranche di tournée ha registrato il sold out in tutta Italia con gli show del suo “Tradizione e tradimento tour”. Tra i prossimi concerti in calendario c’è l’appuntamento di sabato 25 gennaio al Teatro Lyrick di Assisi. Il live di Niccolò Fabi inizierà alle ore 21:00 e sarà un altro spettacolo da tutto esaurito. Essendo la data già sold out, non sono più disponibili biglietti e potrà assistere al concerto solo chi è già in possesso del titolo d’ingresso acquistato tramite i circuiti di vendita autorizzati. Il Teatro Lyrick si trova in Via Gabriele D’Annunzio a Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG), poco distante dalla stazione ferroviaria di Assisi. Dopo il live di Assisi, a Niccolò Fabi resteranno solamente due tappe del tour invernale, nei teatri di Bergamo (29 gennaio) e Parma (30 gennaio). La tournée prenderà il volo per le grandi città europee nel mese di aprile 2020, con concerti nei club di Lugano, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Zurigo, Barcellona, Madrid e Lisbona. Il cantautore romano tornerà ad esibirsi sui palchi del nostro Paese per dare il via al tour estate 2020: le prime date sono già state annunciate e la musica di Niccolò Fabi sarà protagonista di numerosi festival e appuntamenti in suggestive location all’aperto. Con lui sul palco gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “mr coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel).

La possibile scaletta del concerto

Durante il “Tradizione e tradimento tour”, Niccolò Fabi sta portando in scena i brani che compongono il suo ultimo album di inediti, pubblicato l’11 ottobre 2019. Pertanto, la scaletta dei concerti in arrivo sarà ricca delle nuove canzoni contenute in “Tradizione e tradimento”, tra cui “Io sono l’altro”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Scotta”, “Ecco” e tante altre. Il cantautore romano riserverà ampio spazio sul palco anche ai suoi precedenti grandi successi, brani che hanno segnato la sua carriera come “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Vento d’estate”, “È non è”, “Una buona idea”, “Una somma di piccole cose”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Niccolò Fabi durante i precedenti concerti del “Tradizione e tradimento tour”; ricordiamo che le canzoni presentate ad Assisi potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.