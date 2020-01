Niccolò Fabi: annunciate le prime date del tour estivo 2020

Forte del grande successo della sua tournée invernale, attualmente in scena nei teatri di tutta Italia, Niccolò Fabi ha già svelato alcune date in programma per l’estate in arrivo. La prima tranche di concerti annunciati lo vedrà protagonista sui palchi di suggestive location all’aperto e festival. Ecco tutti gli show già in calendario per l’estate 2020 di Niccolò Fabi.

Niccolò Fabi: i concerti del tour estate 2020

Niccolò Fabi è attualmente impegnato nel suo tour invernale nei teatri, durante il quale sta presentando live al pubblico il suo nuovo album “Tradizione e tradimento”. Gli show teatrali hanno riscosso un enorme successo, registrando il sold out per tutte le date in calendario. Il cantautore romano concluderà questa prima parte di tournée il 30 gennaio con il live al Teatro Regio di Parma, dopodiché prenderà il volo oltreconfine per esibirsi nei club delle principali capitali europee durante il mese di aprile. Il nuovo annuncio riguarda, invece, le prime tappe del tour estivo 2020, che prenderà il via il prossimo 24 giugno dalla splendida cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, in occasione del Rock in Roma. Il cantautore romano tornerà protagonista sui palchi della penisola per la stagione estiva, esibendosi insieme ai suoi compagni di viaggio in prestigiose e storiche location del nostro Paese e nelle principali rassegne musicali dell’estate. Con lui sul palco gli amici e colleghi Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “mr coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel). Quello che dovete aspettarvi è un live intenso ed emozionante, in cui trovano il giusto equilibrio anche le sperimentazioni sonore che caratterizzano l’ultimo album del cantautore romano, “Tradizione e tradimento”, uscito l’11 ottobre 2019. Ecco le prime date già annunciate per il tour estivo 2020:

24 giugno 2020 Roma, Teatro Romano di Ostia Antica – Rock in Roma

26 giugno 2020 Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

27 giugno 2020 Verona, Teatro Romano – Rumors Festival

10 luglio 2020 Bologna, Parco delle Caserme Rosse – Sequoie Music Park

11 luglio 2020 Grugliasco (TO), Gruvillage

25 luglio 2020 Cesena, Rocca Malatestiana - Acieloaperto

26 luglio 2020 Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale – Tener-A-Mente

8 agosto 2020 Locorotondo, Locus Festival

10 settembre 2020 Milano, Circolo Magnolia

Dove acquistare i biglietti per il tour estate 2020 di Niccolò Fabi

I biglietti per il tour estivo 2020 di Niccolò Fabi sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale del circuito Ticketone a partire dalle ore 16:00 di lunedì 20 gennaio, mentre per l’acquisto in tutti i punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 16:00 di giovedì 23 gennaio. Per quanto riguarda la data al Locus Festival di Locorotondo, in programma per l’8 agosto 2020, i biglietti sono disponibili tramite l’app DICE.fm, in esclusiva per le prime due settimane. I prezzi partono da 20 euro + diritti di prevendita e variano in base alla location e alla tipologia di posto selezionato. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente.