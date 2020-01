La sua terza partecipazione al Festival di Sanremo sarà il preludio all’arrivo di un nuovo album. Enrico Nigiotti si prepara a tornare alla kermesse musicale con il brano “Baciami adesso”, primo estratto del disco “Nigio”, annunciato sui social proprio in questi giorni. L’album uscirà venerdì 14 febbraio e lo stesso artista ne ha diffuso anche la copertina, che lo vede protagonista con un intenso primo piano. Enrico Nigiotti aveva già parlato del suo nuovo progetto discografico alla fine del 2019 sottolineando come fosse “veramente forte forte”, in un commento sui social. Intanto Enrico Nigiotti è già a Sanremo per le prime prove. Si tratterà della sua terza partecipazione dopo l’esordio nel 2015 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Qualcosa da decidere” e quella dello scorso anno con la toccante “Nonno Hollywood”. La canzone è stata certificata disco d’oro e ha fatto parte della ristampa del terzo album “Cenerentola e altre storie....”. “Nonno Hollywood” è stato insignito anche del Premio Lunezia.

Il tour nei teatri

Ovviamente dopo la partecipazione a Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio, il cantautore si dedicherà alla promozione dell’album e al tour in programma per ora in 7 teatri italiani. Il calendario però sarà sicuramente aggiornato con ulteriori appuntamenti. Queste le date confermate:

2 maggio, Il Celebrazioni – BOLOGNA

4 maggio, Teatro Verdi – FIRENZE

5 maggio, Teatro Dal Verme – MILANO

8 maggio, Teatro Acacia – NAPOLI

11 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

19 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) – ROMA

21 maggio, Teatro Goldoni – LIVORNO

La carriera di Enrico Nigiotti

A fare da trampolino per la carriera di Enrico Nigiotti è stato il podio conquistato ad X Factor alle spalle di Lorenzo Licitra e dei Måneskin, che ha ottenuto buoni riscontri prima con “L’Amore è”, certificato disco di platino dalla FIMI, poi con “Il silenzio di mille parole”. Dopo una lunga sessione in studio, il cantautore di Livorno ha pubblicato l’album “Cenerentola” nel 2018. Lo scorso anno l’uscita della ristampa dello stesso disco con gli inediti “Nonno Hollywood”, presentato al Festival di Sanremo, e “La ragazza che raccoglieva il vento”.