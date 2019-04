Enrico Nigiotti: “Nonno Hollywood” è disco d’oro

Nuovo, importante riconoscimento per Enrico Nigiotti, il cui singolo “Nonno Hollywood”, già presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha ricevuto la certificazione di disco d’oro. Il brano è stato estratto dal disco “Cenerentola e altre storie…”, pubblicato con Sony Music: riedizione del precedente “Cenerentola”. Il pezzo porta la firma del solo cantautore toscano ed è stato premiato nel corso della 69esima edizione del Festival di Sanremo con il Premio Lunezia, riservato al miglior testo tra le canzoni in gara.

La canzone “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti

Dopo la partecipazione a talent come X Factor 2017, dove si è classificato terzo alle spalle di Lorenzo Licitra e dei Maneskin, il cantautore Enrico Nigiotti è tornato sul palco del Festival di Sanremo, dove già aveva gareggiato nella sezione dedicata alle Nuove proposte. Questa volta è stato il turno del “salto” nella gara dedicata ai Campioni e lì il cantautore livornese ha presentato “Nonno Hollywood”, brano dedicato a una Livorno che non c’è più e, soprattutto, al nonno scomparso: personificazione della città che gli manca e a cui pensa con grande malinconia. Canzone che ha ricevuto il plauso di critica e pubblico.

“Cenerentola e altre storie Tour 2019” di Enrico Nigiotti

Prosegue intanto il tour 2019 di “Cenerentola e altre storie…”, che martedì 9 aprile farà tappa al teatro Verdi di Firenze: il concerto è già sold out da tempo. Seguirà lo show di mercoledì 10 aprile al teatro della Concordia di Torino, quindi la tournée farà tappa domenica 14 aprile al teatro Politeama Greco di Lecce, il giorno successivo sarà al teatro Acacia di Napoli. Ancora, la penultima data è in programma mercoledì 17 aprile teatro Toniolo di Mestre (Venezia), in attesa della conclusione, prevista per martedì 23 aprile al teatro Politeama Genovese, nel capoluogo ligure. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 23 euro, con l’eccezione per lo show fiorentino, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Probabilmente, risultato motivato anche dalle origini toscane di Nigiotti.

“Cenerentola e altre storie…”: l’ultimo album di Enrico Nigiotti

“Cenerentola e altre storie” è la ristampa di “Cenerentola”, il terzo disco di Enrico Nigiotti, pubblicato il 15 settembre dello scorso anno. Rispetto alla prima edizione, sono due le aggiunte: la sanremese “Nonno Hollywood”, appunto, e l’ultima traccia del disco, “La ragazza che raccoglieva il vento”. Dal disco sono stati estratti tre singoli: “Nel silenzio di mille parole”, “Complici” (hit che ha visto il featuring di Gianna Nannini) e “Nonno Hollywood”, che è attualmente in rotazione radiofonica. Le canzoni che compongono la tracklist di “Cenerentola e altre storie…”, riedizione del disco più recente di Enrico Nigiotti: