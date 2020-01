Gazzelle sta per tornare ad esibirsi live nei grandi spazi dei palazzetti. Il suo “Post Punk tour” prenderà il via mercoledì 15 gennaio 2020 dal Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi far tappa nelle principali città italiane. Alcune date hanno già registrato il sold out raddoppiando l’appuntamento. Se non volete perdere l’occasione di assistere agli show del cantautore romano, ecco tutte le info sui concerti in calendario per questo inizio 2020.

Il “Post Punk tour” di Gazzelle: le date dei concerti e i biglietti

Dopo il grande successo degli show al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e al Palazzo dello Sport di Roma, andati in scena a marzo 2019 ed entrambi sold out, Gazzelle sta per tornare a riempire con la sua musica gli ampi spazi dei palazzetti più importanti d’Italia. Il “Post Punk tour” prenderà il via mercoledì 15 gennaio 2020 dal Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi fare tappa a Milano, Catania, Roma, Bari e Napoli. A Roma, città natale di Gazzelle, si terrà una doppia data: dopo aver registrato il sold out per il concerto del 28 gennaio, è stato fissato un secondo appuntamento al Palazzo dello Sport per il 9 febbraio. Anche la data di sabato 18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha già registrato il tutto esaurito. Per i restanti show, è possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi dei biglietti partono da 25 euro + diritti di prevendita e variano in base alla tipologia di posto scelto e alla location selezionata. I concerti di Gazzelle nei palasport italiani sono soggetti alla nuova normativa che prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all'ingresso dell'evento. Ricordiamo, inoltre, che ogni utente potrà acquistare un massimo di sei biglietti. Ecco tutte le date in calendario per il “Post Punk tour” di Gazzelle nei palazzetti:

Mercoledì 15 gennaio 2020 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 18 gennaio 2020 Milano, Mediolanum Forum di Assago (sold out)

Venerdì 24 gennaio 2020 Catania, Palacatania

Martedì 28 gennaio 2020 Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

Mercoledì 5 febbraio 2020 Bari, Palaflorio

Sabato 8 febbario 2020 Napoli, Palapartenope

Domenica 9 febbraio 2020 Roma, Palazzo dello Sport

Le ultime uscite di Gazzelle

Il 26 ottobre 2019 Gazzelle ha pubblicato “Post Punk” (Maciste Dischi/Artist First), nuovo progetto discografico arrivato a coronare il successo del precedente album “Punk” (attualmente certificato disco d’oro), pubblicato il 30 novembre 2018. In “Post Punk” sono racchiuse le canzoni contenute nel precedente disco più quattro nuovi brani: il singolo “Settembre”, “Vita paranoia”, la hit estiva “Polynesia” (ora disco di platino) e “Una canzone che non so”. Il video di quest’ultima traccia è stato pubblicato a sorpresa lo scorso 31 ottobre, per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa di Bendo films.