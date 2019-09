Dopo il grande successo di “Punk” e del singolo “Polynesia”, Gazzelle è pronto a dare vita al suo nuovo progetto discografico. Il cantautore ha pubblicato il brano “Settembre” come anticipazione di ciò che avverrà nei prossimi mesi. Queste le sue parole in merito alla nuova canzone: «Non è mai come sembra davvero, eppure ogni volta ci casco dentro con tutte le scarpe. I sogni appesi ad un filo, una foglia che scappa da un albero. Comunque si.. grazie di esistere, Settembre». Qualche giorno prima dell’uscita, Gazzelle aveva pubblicato nelle storie Instagram una brevissima anteprima, con poche parole del testo: “Hai mai visto una casa?”. Il cantautore riprende quindi l’immaginario malinconico che caratterizza la maggior parte delle sue canzoni.

“Settembre”, il testo del nuovo singolo di Gazzelle

Non si conoscono ancora i dettagli del nuovo progetto discografico di Gazzelle, intanto è possibile ascoltare “Settembre”. Questo il testo del nuovo brano:

Hai mai visto una casa

E hai sognato di entrare?

Il profumo del mare e di un’estate che muore e di una stella che cade

Così puoi desiderare

Che poi è meglio di avere, che poi è meglio di fare

Settembre è un mese di merda per ricominciare

Cominciare a tornare,

Cominciare a guardare

Mille sogni negli occhi e un paio di occhiali rotti

E una canzone da fare

Così puoi sdrammatizzare

Che poi è meglio di odiare, che poi è meglio di amare

Settembre è un mese di merda per ricominciare

Ma è tutto più bello se lo vedi da qui

Sì, i miei occhi coi tuoi

Molto meglio di un film

Hai mai visto una casa

E hai sognato di entrare?

Perdonare tuo padre,

Rimandare gli impegni

E rimanere a parlare

Così puoi dimenticare

Che poi è meglio di dire, che poi è meglio di fare

Settembre è un mese perfetto per ricominciare

Ma è tutto più bello

Se lo vedi da qui

Sì, i miei occhi coi tuoi

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Molto meglio di un film

Ma è tutto più bello

Se lo vedi da qui

Sì, i miei occhi coi tuoi

Molto meglio di un film

Il “Post Punk Tour”: le date

A meno di un anno dall’uscita dell’album “Punk”, che conta oltre 65 milioni di stream, Gazzelle non si ferma e oltre al nuovo brano si prepara a tornare live da gennaio 2020 con il “Post Punk Tour”. Il cantautore si esibirà nei palasport delle città di Firenze, Milano, Catania, Roma, Bari e Napoli. Questo il calendario completo:

mercoledì 15 gennaio 2020 Firenze, Nelson Mandela Forum

sabato 18 gennaio 2020 Assago (Milano), Mediolanum Forum

venerdì 24 gennaio 2020 Catania, PalaCatania

martedì 28 gennaio 2020 Roma, Palazzo dello Sport

mercoledì 5 febbraio 2020 Bari, PalaFlorio

sabato 8 febbraio 2020 Napoli, Palapartenope

Non è la sua prima volta sui grandi palchi. A marzo Gazzelle si è esibito in due speciali concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e al Palazzo dello Sport di Roma, entrambi sold out.