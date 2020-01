Nek in concerto a Bologna: info e scaletta

Riparte da Bologna “Il mio gioco preferito” tour di Nek. Dopo essersi esibito sui palchi dei teatri italiani ed europei tra novembre e dicembre, la prima data del 2020 si terrà proprio nel capoluogo emiliano. L’appuntamento è per la serata di sabato 11 gennaio al Teatro Europauditorium. Ecco tutti i dettagli e le info per arrivare preparati al concerto di Nek: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta del live.

Nek a Bologna: tutte le info sul concerto

Dopo una breve pausa nel periodo delle feste natalizie, Nek sta per ripartire in tour per presentare al pubblico le sue nuove canzoni e continuare a dar voce ai suoi più grandi successi di oltre venticinque anni di carriera. “Il mio gioco preferito – European tour” ha preso il via lo scorso settembre con un concerto – evento all’Arena di Verona, per poi partire ufficialmente nel mese di novembre con tappe nei principali teatri italiani e nelle venue europee. La prima data del 2020 andrà in scena sabato 11 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna. L’orario d’inizio dello show è fissato alle 21:00. I biglietti per assistere al concerto di Nek sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): prima platea laterale 60 euro, seconda platea 60 euro, già esauriti i posti in prima platea e nelle balconate. Il Teatro Europauditorium di Bologna si trova in Piazza della Costituzione 4, di fianco all'entrata ovest di Bologna Fiere in un'area con ampia capacità di parcheggio e strisce blu nelle vie adiacenti. Utilizzando i mezzi pubblici è possibile raggiungere la struttura in bus: linee 35, 28, 38, 39 – fermata Fiera Palazzo Congressi.

La possibile scaletta del concerto

Nek è attualmente in tour per presentare al pubblico, italiano ed europeo, le canzoni del suo ultimo album di inediti “Il mio gioco preferito – parte prima”, uscito il 10 maggio 2019 per Warner Music Italy, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Come recentemente scritto dal cantante sul suo profilo Facebook, la seconda parte del disco è attualmente in lavorazione. Durante i prossimi concerti della tournée, pertanto, dobbiamo aspettarci molte nuove canzoni in scaletta, tra cui il singolo che ha anticipato il disco, “La storia del mondo”, così come altri brani che lo compongono: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. Nei live ci sarà ampio spazio anche per i più grandi successi di Nek, canzoni indimenticabili e tutte da cantare come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te” e tante altre. Di seguito ripotiamo la scaletta seguita durante i precedenti show de “Il mio gioco preferito – European tour”; ricordiamo che i brani presentati a Bologna potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.