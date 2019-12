Ben Harper torna in Italia: i concerti dell’estate 2020

Saranno ben tre gli appuntamenti in programma in Italia nell’estate del 2020. Ben Harper ha annunciato un breve tour che andrà in scena proprio nel nostro Paese. Il primo evento è in programma per la sera di mercoledì 15 luglio del 2020, con l’ultimo concerto la sera di sabato 8 agosto del 2020. Di seguito, tutte le informazioni relative ai tre concerti: dalle date, alle location, fino ai prezzi dei biglietti che sono in vendita presso il sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Ben Harper in concerto in Italia nell’estate del 2020

Il primo appuntamento dal vivo del tour di Ben Harper in Italia in programma nell’estate del 2020 andrà in scena la sera di mercoledì 15 luglio del 2020 in piazza Castello a Marostica, in provincia di Vicenza. Il secondo concerto sarà invece due giorni dopo, la sera di venerdì 17 luglio in piazza Napoleone a Lucca, nel corso del Lucca Summer Festival. I due spettacoli inizieranno alle 21. Inizierà alle 21.45, invece, l’ultimo evento del tour italiano 2020, che andrà in scena la sera di sabato 8 agosto al teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina. Per il suo tour italiano, quindi, Ben Harper ha scelto tre location molto speciali e tra le più belle nel nostro Paese per la musica dal vivo.

I prezzi dei biglietti dei concerti di Ben Harper in Italia

I biglietti per il concerto che andrà in scena a Marostica sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 46 euro, prezzo relativo a un posto nella tribuna centrale e sulle poltrone. A 57.50 euro si trovano invece i tagliandi per le poltronissime. Infine, a 69 euro, per le poltronissime gold. I tagliandi per lo show che andrà in scena a Lucca sono disponibili invece a partire da 46 euro: prezzo per un posto in piedi. A 57.50 euro si trovano i tagliandi per la platea numerata, a 69 euro per la platea gold, infine a 103.50 euro per la tribuna numerata. Per la stessa serata si trovano anche i biglietti sotto forma di “vip package”, in vendita a 200 euro, e comprensivo di: un posto a sedere negli esclusivi SKY BOX, cena Buffet pre-show nell’area hospitality del backstage, situata nella suggestiva cornice del Cortile degli Svizzeri, free open bar per tutta la durata dello spettacolo presso la postazione dedicata in zona SKY BOX, aftershow nell’area hospitality, per concludere la serata in bellezza, personale dedicato e servizi igienici dedicati situati in prossimità dell’area hospitality. Infine, i tagliandi per lo show al teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina, sono in vendita a partire da 50 euro, prezzo relativo a un posto nella cavea non numerata. A 66 euro sono in vendita i tagliandi per la cavea numerata, a 95 euro per la poltrona nella tribunetta laterale e a 110 euro per la poltronissima nella tribunetta centrale e per la poltronissima in platea. Tutti i prezzi per i biglietti sono comprensivi dei costi relativi ai diritti di prevendita.