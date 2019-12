Salmo in concerto, data zero a Bibione il 9 giugno 2020

Non solo la data evento allo stadio San Siro di Milano, Salmo si esibirà allo stadio Comunale di Bibione (Ve) per la data zero in programma martedì 9 giugno. Una prova generale a porte aperte in attesa del grande spettacolo in programma a Milano. Le due date arriveranno dopo il “Playlist Worldwide Tour”, una lunga serie di concerti in giro per il mondo che permetterà a Salmo di far conoscere la sua musica oltre i confini nazionali. Questi i prezzi dei biglietti per il concerto allo stadio Comunale di Bibione:

PIT 1: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

PIT 2: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Prato: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Tribuna centrale non numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Il tour mondiale

Queste invece le date del tour mondiale di Salmo che partirà in Spagna da marzo e si concluderà il 27 aprile con il concerto al Whisky a Go-Go a Los Angeles:

Lunedì 16 Marzo 2020 – Spagna – Madrid @But

Martedì 17 Marzo 2020 – Spagna – Barcellona @Razzmatazz 2

Venerdì 20 Marzo 2020 – Svizzera – Lugano @Padiglione Conza

Domenica 22 Marzo 2020 – Svizzera – Zurigo @X-Tra

Martedì 24 Marzo 2020 – Svizzera – Losanna @Les Docks

Venerdì 27 Marzo 2020 – Francia – Parigi @La Boule Noir

Domenica 29 Marzo 2020 – Germania – Stoccarda @LKA

Martedì 31 Marzo 2020 – Germania – Monaco @Technikum

Giovedì 2 Aprile 2020 – Germania – Amburgo @Übel&Gefährlich

Sabato 4 Aprile 2020 – Belgio – Bruxelles @Le Madeleine

Lunedì 6 Aprile 2020 – Inghilterra – Londra @Electric Ballroom

Martedì 8 Aprile 2020 – Olanda – Amsterdam @Melkweg

Giovedì 9 Aprile 2020 – Lussemburgo – Lussemburgo @Rockhal Club

Mercoledì 22 Aprile 2020 – Stati Uniti – New York @Le Poisson Rouge

Venerdì 24 Aprile 2020 – Stati Uniti – Miami @Blackbird Ordinary

Lunedì 27 Aprile 2020 – Stati Uniti– Los Angeles @Whisky A Go-Go

Martedì 9 Giugno 2020 – Bibione (VE) @Stadio Comunale

Domenica 14 Giugno 2020 – Milano @Stadio San Siro

“Playlist live”, la tracklist

Dopo il grande successo del 2019 con “Playlist”, il rapper ha pubblicato “Playlist live”, album dal vivo con gli inediti “Salmo 23” e “Charles Manson (Buon Natale 2)” feat. Lazza. In occasione dell’uscita dell’album, era stato esposto un cartellone pubblicitario che promuoveva Salmo live a San Siro. L’immagine però è stata ritenuta troppo forte ed è stata rimossa. Salmo ha commentato così la vicenda: “Il cartellone è stato segnalato e rimosso. Davvero vi spaventa così tanto il sangue finto? Eppure siamo bombardati da immagini forti ogni giorno, i vostri figli sparano e ammazzano gente nei video giochi e sono liberi di vedere sui social le peggiori brutalità!”. Questa la tracklist di “Playlist live”:

Edizione standard

Charles Manson (buon N***** 2) (feat. Dani Faiv, Nitro, Lazza) – 4:18 – inedito; assente nell'edizione LP Salmo 23 – 2:36 – inedito; assente nell'edizione LP 90min – 3:53 Stai zitto (feat. Fabri Fibra) – 3:35 Ricchi e morti – 2:19 Cabriolet (feat. Sfera Ebbasta) – 3:49 Sparare alla Luna (feat. Coez) – 4:05 Papparapà – 2:08 PxM – 3:36 Tiè – 1:18 Ora che fai? – 2:06 Perdonami – 2:40 Lunedì – 3:47 Il cielo nella stanza (feat. Nstasia) – 6:29

Edizione deluxe

CD 1

Charles Manson (buon N***** 2) (feat. Dani Faiv, Nitro, Lazza) – 4:18 Salmo 23 – 2:36 90min – 3:51 Stai zitto (feat. Fabri Fibra) – 3:22 Ricchi e morti – 2:18 Dispovery Channel (feat. Nitro) – 3:24 Cabriolet (feat. Sfera Ebbasta) – 3:05 Ho paura di uscire – 3:17 Sparare alla Luna – 3:31 PxM – 3:04 Il cielo nella stanza (feat. Nstasia) – 3:06 Tiè – 1:30 Ora che fai? – 2:10 Perdonami – 2:14 Lunedì – 3:25

CD 2