Salmo annuncia un’unica data in Italia per il 2020. Si esibirà il 14 giugno allo stadio San Siro di Milano

L’annuncio è di quelli clamorosi. Salmo in concerto a Milano allo stadio San Siro il 14 giugno 2020, un evento unico per il rapper che sta per chiudere un’annata da record grazie all’album “Playlist”. Si tratta dell’unica data in Italia per Salmo che nel 2020 sarà impegnato in un tour in Europa e negli Stati Uniti per far conoscere il suo sound oltre i confini nazionali. Un grande traguardo per l’artista sardo che continua a collezionare successi ad un anno di distanza dall’uscita dell’album “Playlist”. Sono quattro i dischi di platino conquistati da Salmo che ha raggiunto anche la Global Chart di Spotify con ben otto brani. In estate ha poi pubblicato con la sua crew “Machete Mixtape 4” conquistando un disco di platino e rafforzando il successo ottenuto con l’ultimo lavoro in studio.

I biglietti per il concerto di Salmo allo stadio San Siro

Il 2020 sarà un anno di live per Salmo che si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano. L’annuncio è arrivato tramite social con l’artista che ha pubblicato la locandina dello spettacolo con la didascalia: “IL MOSTRO FINALE! 14.6.20 STADIO SAN SIRO”. Il 14 giugno 2020 sarà quindi la consacrazione per Salmo. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutte le rivendite autorizzate a partire dal prossimo mercoledì, 30 ottobre.

Ecco, di seguito, i prezzi dei biglietti in base ai diversi ordini di posto disponibili:

1 Anello Rosso Numerato Intero € 69,00

1 Anello Blu Numerato Intero € 63,25

1 Anello Verde Numerato Intero € 63,25

2 Anello Rosso Numerato Intero € 57,50

2 Anello Blu Numerato Intero € 51,75

2 Anello Verde Numerato Intero € 51,75

3 Anello Rosso Numerato Intero € 46,00

3 Anello Blu Numerato Intero € 40,25

3 Anello Verde Numerato Intero € 40,25

Prato Intero € 51,75

Prato Gold Intero € 69,00

Le cifre sopra indicate sono comprensive di diritti di prevendita ma non di eventuali commissioni addizionali.

Le date del “Playlist Worldwide Tour 2020”

Nel corso del 2020 Salmo sarà in tour con il “Playlist Worldwide Tour 2020”, che partirà il 16 marzo 2020 a Madrid e si concluderà il 27 aprile a Los Angeles per 16 date totali tra Europa e Stati Uniti. Queste le date in calendario:

16 marzo 2020 – SPAGNA, Madrid @BUT

17 marzo 2020 – SPAGNA, Barcellona @Razzmatazz 2

20 marzo 2020 – SVIZZERA, Lugano @Padiglione Conza

22 marzo 2020 – SVIZZERA, Zurigo @X-Tra

24 marzo 2020 – SVIZZERA, Losanna @Les Docks

27 marzo 2020 – FRANCIA, Parigi @La Boule Noir

29 marzo 2020 – GERMANIA, Stoccarda @LKA

31 marzo 2020 – GERMANIA, Monaco @Technikum

2 aprile 2020 – GERMANIA, Amburgo @Übel&Gefährlich

4 aprile 2020 – BELGIO, Bruxelles @Le Madeleine

6 aprile 2020 – INGHILTERRA , Londra @Electric Ballroom

8 aprile 2020 – OLANDA, Amsterdam @Melkweg

9 aprile 2020 – LUSSEMBURGO, Lussemburgo @Rockhal Club

22 aprile 2020 – STATI UNITI, New York @Le Poisson Rouge

24 aprile 2020 – STATI UNITI, Miami @Blackbird Ordinary

27 aprile 2020 – STATI UNITI, Los Angeles @Whisky a go-go

Dopo aver conquistato i palazzetti e i festival estivi più importanti d’Italia, Salmo è pronto a mostrare tutto il suo talento anche all’estero.