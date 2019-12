@Getty Images

I Duran Duran sono una delle band più popolari nella storia della musica. Simon Le Bon e compagni hanno scalato le classifiche mondiali con brani e album divenuti inni di intere generazioni, scopriamo insieme le cinque canzoni più iconiche del gruppo.

di Matteo Rossini

È il 1978 quando John Taylor, Nick Rhodes e Stephen Duffy fondano a Birmingham il gruppo che da lì a breve avrebbe conquistato il pubblico di tutto il mondo. La grande esplosione mediatica arriva nel 1981 quando Simon Le Bon subentra a Jeff Thomas aprendo a una nuova era musicale. L'album di debutto “Duran Duran” scala immediatamente la classifica inglese guadagnando un disco di platino per aver venduto più di 300.000 copie. Negli anni successivi la band inanella un successo dietro l’altro diventando una delle icone musicali più famose di sempre, basti infatti pensare che il gruppo riesce a piazzare un album nella Top 5 inglese per quattro decenni consecutivi. Ora, riviviamo la musica dei Duran Duran scoprendo le loro cinque canzoni più iconiche. "Hungry Like the Wolf" (1982) Iniziamo il nostro viaggio musicale con “Hungry Like the Wolf”, primo singolo estratto dal secondo album “Rio”. La canzone ottiene numerosi consensi da parte del pubblico e della critica rendendo il gruppo il primo a vincere nella categoria “Best Music Video” ai prestigiosi Grammy Awards che negli anni seguenti ha visto trionfare i più grandi nomi della musica pop, tra questi Michael Jackson, The Black Eyed Peas (qui potete trovare tutte le foto più belle di Fergie), Janet Jackson e Madonna.

"The Wild Boys" (1984)

Facciamo un salto in avanti di due anni arrivando all’autunno del 1984 quando i Duran Duran pubblicano il loro singolo più iconico di sempre, stiamo ovviamente parlando del brano “The Wild Boys” che scala le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo oltre 500.000 copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

"Ordinary World" (1993)

Passiamo ora al brano “Ordinary World”, pubblicato tra la fine del 1992 e l’inizio del 1993. La canzone conferma ancora una volta lo straordinario successo del gruppo che a distanza di oltre vent’anni dal debutto continua a dominare la scena discografica internazionale raggiungendo le posizioni più alte delle chart.

"(Reach Up for The) Sunrise" (2004)

Arriviamo al 2004 quando i Duran Duran danno un’ulteriore prova del loro talento lanciando "(Reach Up for The) Sunrise" come primo singolo dell’undicesimo disco “Astronaut” che conquista il disco d’oro nel Regno Unito.

"What Happens Tomorrow" (2005)

Terminiamo con il singolo "What Happens Tomorrow" che ottiene grandi consensi da parte del pubblico e della critica raggiungendo la seconda posizione nella classifica dei brani più venduti in Italia.