Tutte le informazioni e i biglietti per il concerto di Salmo allo Stadio San Siro di Milano in programma il 14 giugno 2020

Nel 2020 un tour mondiale e una data evento allo stadio San Siro di Milano. Salmo celebra così l’incredibile exploit raggiunto con “Playlist” che ha conquistato ben quattro dischi di platino. Dopo un lunghissimo tour in Italia dove ha fatto registrare quasi sempre il tutto esaurito, il rapper si prepara per approdare in Europa e negli Stati Uniti per far conoscere il suo sound oltre i confini nazionali. Nel frattempo sale l’attesa per il concerto allo stadio San Siro di Milano. Mancano ancora sette mesi ma la caccia al biglietto è già partita. Lo spettacolo che vedrà Salmo esibirsi per la prima volta sul palco dello stadio San Siro è in programma il 14 giugno. L’annuncio è arrivato tramite social con l’artista che ha pubblicato la locandina dello spettacolo con la didascalia: “IL MOSTRO FINALE! 14.6.20 STADIO SAN SIRO”. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne mentre presso tutte le rivendite autorizzate sono reperibili dallo scorso mercoledì 30 ottobre.

I prezzi dei biglietti in base ai diversi ordini di posto disponibili:

1 Anello Rosso Numerato Intero € 69,00

1 Anello Blu Numerato Intero € 63,25

1 Anello Verde Numerato Intero € 63,25

2 Anello Rosso Numerato Intero € 57,50

2 Anello Blu Numerato Intero € 51,75

2 Anello Verde Numerato Intero € 51,75

3 Anello Rosso Numerato Intero € 46,00

3 Anello Blu Numerato Intero € 40,25

3 Anello Verde Numerato Intero € 40,25

Prato Intero € 51,75

Prato Gold Intero € 69,00

Le cifre sopra indicate sono comprensive di diritti di prevendita ma non di eventuali commissioni addizionali.

L’album “Playlist Live”

Intanto per le feste natalizie Salmo ha pubblicato il brano “Charles Manson (Buon Natale2)” con Lazza, Dani Faiv e Nitro. Si tratta di uno dei due inediti inclusi nell’album dal vivo “Playlist live” ed è stato anticipato da un “video spoiler” disponibile scannerizzando il codice QR riportato dai graffiti dipinti dallo stesso rapper in giro per la città di Milano. “Playlist Live” è l’album che contiene il brano e si tratta di una riedizione di “Playlist” con l’aggiunta di un disco dove sono inserite 12 tracce registrate live nel corso dell’ultimo tour. Questa la tracklist:

CD 1

Charles Manson (Buon N***** 2) Salmo 23 90min Stai zitto Ricchi e morti Dispovery Channel Cabriolet Ho paura di uscire Sparare alla luna PXM Il cielo nella stanza Tie’ Ora che fai Perdonami Lunedì

CD 2

90Min (Live) Stai Zitto (Live) Ricchi e Morti (Live) Cabriolet (Live) Sparare alla luna (Live) Papparapa' (Live) PXM (Live) Tie’ (Live) Ora che fai? (Live) Perdonami (Live) Lunedì (Live) Il cielo nella stanza (Live)

Le date del “Playlist Worldwide Tour 2020”

Prima del concerto allo Stadio San Siro di Milano, Salmo sarà in tour con il “Playlist Worldwide Tour 2020”. Queste le date in calendario: