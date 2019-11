Sulla scia del successo del suo ultimo album “Playlist”, Salmo ha annunciato una nuova pubblicazione che renderà felici i suoi tanti fan. Si tratta di “Playlist live”, un nuovo disco che conterrà i pezzi registrati dal vivo durante il tour più due brani inediti. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

“Playlist live”, brani e tracklist dell’album

Salmo non accenna a perdere colpi e continua a sorprendere il pubblico con una novità dopo l’altra. Dopo l’annuncio del world tour e del grande concerto-evento in programma il 14 giugno 2020 a San Siro, il rapper sardo ha svelato ai suoi fan che a brevissimo arriverà il doppio album “Playlist live”. Il primo disco conterrà tutte le tracce originali di “Playlist” più due brani inediti intitolati “Salmo 23” e “Charles Manson (Buon N***** 2)” in featuring con Lazza, Nitro e Dani Faiv (quest’ultima canzone è l’ideale seguito di “Buon N***** Freestyle, pubblicata nel 2013 da Salmo insieme a Gemitaiz e MadMan). Nel secondo disco, invece, saranno inserite 12 tracce registrate live nel corso dell’ultimo tour. “Playlist live” è già disponibile per il pre-order, ma non è ancora stata svelata la data d’uscita ufficiale del disco. Di seguito riportiamo la tracklist completa dell’album:

CD 1

Charles Manson (Buon N***** 2) Salmo 23 90min Stai zitto Ricchi e morti Dispovery Channel Cabriolet Ho paura di uscire Sparare alla luna PXM Il cielo nella stanza Tie’ Ora che fai Perdonami Lunedì

CD 2

90Min (Live) Stai Zitto (Live) Ricchi e Morti (Live) Cabriolet (Live) Sparare alla luna (Live) Papparapa' (Live) PXM (Live) Tie’ (Live) Ora che fai? (Live) Perdonami (Live) Lunedì (Live) Il cielo nella stanza (Live)

Salmo: il “Playlist World Tour 2020” e il concerto a San Siro

Il 2020 sarà un altro anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni per Salmo. Tra marzo e aprile il rapper sardo si esibirà sui palchi europei in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito, per poi prendere il volo ancora più lontano, spingendosi oltreoceano fino agli Stati Uniti d’America, con concerti in California, Florida e New York. Il 14 giugno 2020, invece, Salmo sarà protagonista di uno speciale concerto evento allo stadio San Siro di Milano per un ultimo grande appuntamento prima di una lunga pausa. Sarà l’unico live italiano in programma per il prossimo anno. I biglietti per assistere allo show milanese sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita esclusi, più eventuali commissioni di servizio):