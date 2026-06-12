Taormina Film Fest, Mirren: "Zalone spero mi voglia nel prossimo film"

L'attrice premio Oscar protagonista della 72esima edizione della kermesse targata Taormina, tra il ricordo di Anna Magnani e una battuta sull'amico comico, sceneggiatore, attore, imitatore e musicista pugliese

Le dichiarazioni dell'attrice hanno sottolineato l'ammirazione nei confronti di una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama cinematografico internazionale, grazie alla sua personalità e alla sua straordinaria presenza artistica.

“Un’attrice e una persona brillante, ne ho sempre ammirato l’autenticità, era così, sempre se stessa senza pretendere di essere qualcun altro. Mi piacerebbe essere Anna Magnani”, queste le parole della star hollywoodiana.

L'omaggio alla grande attrice italiana sarà accompagnato dalla proiezione di Bellissima di Luchino Visconti, presentato al Teatro Antico nella versione restaurata a 75 anni dalla sua uscita. Un appuntamento particolarmente significativo, nel quale Helen Mirren ha voluto ricordare Anna Magnani con parole di profonda stima.

Riflettori puntati su Mirren, che per la 72esima edizione del Taormina Film Festival è arrivata nella città siciliana per prendere parte a uno degli appuntamenti più prestigiosi della manifestazione, che le conferirà un riconoscimento alla carriera nel corso della serata dedicata ad Anna Magnani. La premiazione è prevista per oggi, venerdì 12 giugno 2026.

L'attrice premio Oscar Helen Mirren è protagonista della 72esima edizione del Taormina Film Festival, cui presenzia tra il ricordo di Anna Magnani e una battuta sull'amico attore pugliese, Checco Zalone, con cui ha già collaborato e che spera la richiami nel suo prossimo film, come ha dichiarato tra il serio e il faceto alla kermesse cinematografica siciliana.

Una frase pronunciata con ironia, ma che ha rappresentato uno dei momenti più apprezzati della giornata del Taormina Film Festival, dove Helen Mirren si è confermata tra le grandi protagoniste dell'edizione 2026 della rassegna.

Da qui la battuta finale che ha strappato sorrisi ai presenti e che ha confermato il rapporto di stima tra i due artisti. “Mi piacerebbe essere nel suo prossimo film, spero me lo chieda”.

Ricordando il collega, l'attrice ha scelto un tono scherzoso e affettuoso, soffermandosi sulle sue qualità ai fornelli prima ancora che su quelle artistiche.

Durante l'incontro con la stampa e il pubblico, Helen Mirren ha parlato anche della sua amicizia con Checco Zalone, nata anche attraverso la partecipazione a “La Vacinada”, il video della canzone ironica con cui veniva rivolto un invito alla vaccinazione.

Il rapporto tra Zalone e Mirren

La collaborazione tra Checco Zalone e Helen Mirren nasce nel 2021 con il videoclip La Vacinada, che ottiene rapidamente ampia diffusione online. Nel progetto, il comico pugliese coinvolge l’attrice premio Oscar in una storia dal tono ironico, incentrata sulla campagna vaccinale anti-Covid e ambientata in Puglia.

L’intesa tra i due si manifesta subito anche sul piano artistico: Mirren ha infatti descritto Zalone come un “amico e collega stimato”, riconoscendone “eleganza e genialità” e dichiarando di aver apprezzato molto l’esperienza sul set. Nel video, la loro interazione è costruita su un registro leggero e surreale, caratteristica che ha favorito la viralità del contenuto e la percezione di una naturale complicità tra i due.

Da quell’esperienza è rimasto un rapporto legato principalmente a quella collaborazione, che Mirren ha ricordato positivamente anche in seguito, inserendola in un contesto più ampio di reciproca stima e apertura a possibili futuri progetti insieme.