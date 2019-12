Elisa in concerto a Firenze: info e scaletta

Elisa sta per concludere il lunghissimo tour di “Diari aperti live”, che nel corso di quest’anno l’ha vista riempire fino al tutto esaurito i teatri di tutta Italia, prendere il volo per i club nel nord Europa e infine tornare nel nostro Paese per conquistare i grandi spazi dei palasport. Il penultimo appuntamento in calendario per questo 2019 si terrà giovedì 12 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al live: orari, biglietti e scaletta del concerto.

Elisa a Firenze: tutte le info sul concerto

Reduce dal grande successo della tournée primaverile nei teatri italiani, e di quella internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti club del nord Europa, Elisa sta per concludere l’ultima parte del suo viaggio intitolato “Diari aperti live”. Mancano due date alla fine del tour nei palazzetti: giovedì 12 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze e martedì 17 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Concentrandoci sull’imminente data fiorentina, ecco qualche dettaglio in più. L’orario d’inizio del live di Elisa è previsto per le 21:00, mentre per restare aggiornati sugli orari ufficiali di apertura delle porte vi invitiamo a consultare i social di Friends and Partners (organizzatori del tour) il giorno stesso dell’evento. I biglietti per il concerto al Nelson Mandela Forum sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): primo settore numerato 75 euro, secondo settore numerato 70 euro, terzo settore numerato 59 euro, quarto settore numerato 50 euro, quinto settore numerato 45 euro, sesto settore numerato 39 euro, visione ridotta 39 euro, parterre in piedi 35 euro. Per chi raggiungerà Firenze in treno è attiva la speciale promozione Special Trenitalia che dà la possibilità di acquistare i biglietti parterre a un prezzo ridotto di 24,50 euro (diritti di prevendita inclusi).

La possibile scaletta del concerto

Durante tutto il 2019 Elisa ha presentato live al pubblico il suo ultimo album in studio “Diari Aperti”, pubblicato lo scorso 26 ottobre 2018 per Island Records e certificato disco di platino. Il disco è stato da poco pubblicato in una nuova speciale edizione (doppio album) intitolata “Diari Aperti (Segreti Svelati)”. La cantautrice di Monfalcone sta concludendo l’anno portando la sua musica nei grandi spazi dei palazzetti. Durante il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti in “Diari aperti”, tra cui i singoli “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile”, “Tua per sempre” e “Vivere tutte le vite”. Ampio spazio anche per i precendenti grandi successi di Elisa, pezzi indimenticabili che l’hanno portata al successo, come “L’anima vola”, “Gli ostacoli del cuore”, “Heaven out of hell”, “Luce (tramonti a nord est)”, “Together” e tanti altri. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Diari aperti live” nei palazzetti; ricordiamo che le canzoni presentate durante il live di Firenze potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.