Who, esce il nuovo album “WHO”: info e tracklist

Sono passati 55 anni dalle prime registrazioni degli Who. Ma la leggendaria band sembra avere ancora qualcosa da dire se venerdì 6 dicembre tornerà in pista con un nuovo album, intitolato "WHO". Il disco è appena il secondo in studio negli ultimi 37 anni, il primo da “Endless Wire” del 2006. Ma nonostante ciò, Roger Daltrey lo considera tra i loro album più potenti: «Penso che abbiamo fatto il nostro miglior album da “Quadrophenia” nel 1973, Pete è ancora un cantautore favoloso e ha ancora quell'avanguardia». «Quasi tutte le canzoni di questo album sono state scritte l'anno scorso, con due sole eccezioni – ha aggiunto Pete Townshend – non c'è nessun tema, nessun concetto, nessuna storia, solo una serie di canzoni che io e mio fratello Simon abbiamo scritto per dare a Roger Daltrey la giusta ispirazione per far rendere al meglio la sua voce. Roger ed io siamo entrambi vecchi ormai, quindi ho cercato di stare lontano dal romanticismo e dalla nostalgia, se possibile. Non volevo mettere a disagio nessuno. I ricordi vanno bene, ma alcune canzoni si riferiscono alle cose di oggi».

La genesi, la copertina e la tracklist

Il disco è stato registrato principalmente a Londra e Los Angeles durante la primavera e l'estate di quest'anno. La copertina dell'album è stata creata dall'artista pop, sir Peter Blake, che ha incontrato la band per la prima volta nel 1964 in una registrazione del famoso show televisivo “Ready Steady Go”. Sir Peter aveva già disegnato e contribuito alla copertina dell'album “Face Dances” nel 1981. I testi delle canzoni trattano vari argomenti tra cui l'incendio alla Grenfell Tower, il furto musicale, la spiritualità, la reincarnazione, il potere della memoria. Di seguito, i titoli delle undici canzone che compongono l’album:

All This Music Must Fade Ball And Chain I Don’t Wanna Get Wise Detour Beads On One String Hero Ground Zero Street Song I’ll Be Back Break The News Rockin’ In Rage She Rocked My World

Un tour britannico al via

Gli Who sono una delle più grandi band di tutti i tempi, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, con nove album in top ten negli Stati Uniti, 10 nel Regno Unito e 14 singoli nella top ten nel Regno Unito lungo più di mezzo secolo di carriera musicale, iniziata ufficialmente nel 1965 con l’uscita di “My Generation” e lanciata dalla partecipazione a Wooodstock nel 1969. Daltrey e soci inizieranno un tour nel Regno Unito accompagnati da un'orchestra di quaranta elementi a partire dalla primavera del 2020. Per ora non sono in programma date fuori dai confini britannici. Al momento sono state fissate dieci tappe a cavallo tra i mesi di marzo e aprile, di seguito tutte le date in programma: