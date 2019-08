Woodstock 1969, le foto storiche del Festival

Il prato intorno al palco si trasformò presto in una sorta di "comune", dove circolavano anche parecchie sostanze stupefacenti. La pioggia che trasformò la terra in fango e la scarsità di cibo e servizi igienici crearono non pochi problemi. Due persone persero la vita: una per overdose, l’altra investita dal trattore di un campo vicino. In generale i testimoni sono concordi nel ricordare un'atmosfera straordinariamente pacifica e positiva per tutta la durata di Woodstock